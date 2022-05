L'entrée en service du VH-92 présidentiel retardée par les défauts de son système de communication

L'hélicoptère n'entrera donc en service qu'une fois le MCS entièrement débarrassé de ses problèmes puisque les communications reliant le futur hélicoptère présidentiel avec les différentes instances politiques fédérales et militaires n'est pas entièrement sécurisé et pourrait même ne pas fonctionner. Cependant, des solutions semblent avoir été trouvées puisque son entrée en service est toute proche : elle est estimée pour l'année fiscale 2023 (FY23).

Lors de chacun de ses déplacements, POTUS est constamment accompagné par un détachement d'hélicoptères VH-3D. L'utilisation de moyens héliportés est préféré aux cortèges routiers qui s'avèrent coûteux et logistiquement compliqués à mettre en place. L'utilisation moins chère de quelques hélicoptères rend le transport plus efficace mais aussi plus sûr car l'environnement aérien comprend beaucoup moins de menaces. Par ailleurs après le décollage, Marine One change de place au sein du cortège de VH-3D, tous identiques (presidential shell game). Bien que les spécificités de l'entièreté de la flotte d'hélicoptères de cet escadron sont secrètes, ils sont tous équipés de systèmes de défense. Marine One est équipé de paillettes pour contrer les missiles à guidage radar ainsi que d'un AN/ALQ-144A pour contrer les missiles infrarouges.

Enfin, le terme Marine One n'est utilisé que lorsque POTUS ne se trouve à bord de l'hélicoptère. C'est également le cas pour les deux VC-25A de l'US Air Force, qui changent d'indicatif radio uniquement lorsqu'il se trouve à bord, devenant ainsi Air Force One. Un seul appareil de la Marine américaine s'est vu attribuer l'indicatif d'appel Navy One : le 1er mai 2003, un S-3 Viking transportant le Président George W. Bush appontait sur le porte-avion Abraham Lincoln (CVN-72).