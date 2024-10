L'ENAC lance une chaire environnementale, en partenariat avec Air France et Airbus

"NovAero". C'est le nom de la nouvelle chaire d'enseignement que l'ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) a lancé officiellement le jeudi 3 octobre, en collaboration avec Air France et Airbus. Cette chaire vise au développement de compétences et de connaissances systémiques qui permettront aux nouvelles générations de professionnels de l’aéronautique de penser et construire le futur du secteur dans ses divers contextes opérationnels, sociétaux et économiques, dans le cadre des limites planétaires. Fruit d’une volonté commune d’entreprises majeures du transport aérien et de l’ENAC de formation des futurs acteurs de la transformation du secteur, cette chaire contribuera ainsi à répondre aux enjeux essentiels de la réduction de l’impact climatique et environnemental de l’aviation.

Une approche multidisciplinaire

Inédite dans son domaine et lancée pour une durée de 5 ans, la chaire permettra aux élèves de l’ENAC d’intégrer un cursus spécifiquement dédié aux transitions environnementales et sociétales, via la mise en place d’un certificat "NovAero". L’objectif est de leur apporter un socle de connaissances robustes dans le domaine de la durabilité de l’aviation et d’être en mesure de prendre des décisions éclairées dans leurs futures missions professionnelles, en lien avec les besoins et objectifs des acteurs industriels. Les enseignements adopteront une approche pluridisciplinaire, à la fois technologique, économique et sociétale, et s’appuieront sur des pédagogies actives et expérientielles favorisant la créativité, la compréhension de la complexité des enjeux et situations, le travail de groupe, la prise de recul et l’analyse critique. A l’issue des 75 heures d’enseignement qui composent ce parcours, les élèves sélectionnés pour l’intégrer recevront un certificat complémentaire à leur diplôme d’ingénieur, attestant de leur réussite et représentant une réelle plus-value en termes d’expérience acquise, de connaissance ou encore de compétences mobilisables dans leur activité professionnelle à venir.

La nouvelle chaire opérationnelle à partir de 2026

La titulaire de la chaire, Isabelle Laplace, docteur en économie spécialisée en aéronautique, est co-responsable du Pôle Prospective « durabilité, sécurité et enjeux sociétaux » de l’ENAC. Elle coordonne les rentrées climat et enjeux sociétaux, qui constituent un socle commun sur les enjeux de transition environnementale et sociétale à destination de tous les étudiants primo-entrants de l’ENAC (environ 400 étudiants par an). Isabelle accompagne également les enseignants et autres membres du personnel ENAC pour les sensibiliser et les former à ces enjeux. Ses thèmes de recherche vont des enjeux sociétaux du transport aérien, à la modélisation et l’analyse de l’expérience du voyage multimodal du passager aérien, en passant par les impacts des innovations sur les stratégies des acteurs aéronautiques. Elle est également expert-évaluateur pour la Commission Européenne et membre du comité directeur de l’ISA (Institute for Sustainable Aviation).

La chaire devrait être opérationnelle à partir de 2026 et sera proposée aux élèves ingénieurs de deuxième année. Dans un premier temps, dix à quinze élèves-ingénieurs seront sélectionnés.