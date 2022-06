L'Embraer C-390 accroche un troisième client européen

Les Pays-Bas prennent finalement de l'Embraer C-390

Le ministère néerlandais de la Défense a modifié ses plans initiaux. Initialement partis pour remplacer leur parc très vieillissant d'avions de transport tactique Lockheed Martin C-130H par du Super Hercules C-130J, les Pays-Bas ont finalement fait leur choix en faveur de l'Embraer C-390. Motifs invoqués : une meilleure disponibilité technique et des cycles de maintenance plus courts. Du coup, quatre C-390 suffisent à satisfaire le minimum requis de 2 400 heures de vol par an par le ministère néerlandais de la Défense alors qu'il faut cinq C-130J.

La Roumanie, prochain client ?

Le premier des cinq Embraer C-390 acquis par les Pays-Bas est attendu pour 2026. Le biréacteur de transport tactique d'Embraer compte désormais trois clients en Europe. Le Portugal a fait le choix du C-390 en 2019 (cinq exemplaires), suivi par la Hongrie en 2020 (deux). Et la Roumanie pourrait bien être le prochain client. Signe qui ne trompe pas : Embraer avait déplacé un exemplaire au salon de défense BSDA qui s'est déroulé à Bucarest du 18 au 20 mai derniers. Une campagne de vente des plus actives dans laquelle la Grèce est aussi incluse.