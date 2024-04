L’éclipse du 8 avril observée depuis l’ISS

Un phénomène toujours fascinant

À l’image de celle du 14 octobre 2023, les photographies prises par des astronautes ou des satellites à l’occasion d’une éclipse totale de Soleil (quand la Lune vient cacher le Soleil pendant quelques minutes en plein jour) ne sont pas rares.

Mais elles sont toujours spectaculaires et ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux.

Les clichés réalisés le 8 avril dernier par les membres de l’Expédition 71 de la Station spatiale internationale ne font pas exception.

On se souvient que, depuis la station russe Mir, l’astronaute français Jean-Pierre Haigneré avait observé la trace de l’éclipse totale du 11 août 1999 sur les nuages recouvrant une grande partie de l’Europe : dans les colonnes du Le Figaro du 17 août 1999, il l’avait comparée à « un doigt souillé sur une robe blanche ».

Des dizaines de millions d'observateurs

La quinzième éclipse totale de ce siècle (et la seconde aux États-Unis depuis le 21 août 2017) a donc eu lieu lundi dernier.

Elle a débuté au-dessus de l'océan Pacifique sud, est passée par le nord du Mexique, le centre et l'est des États-Unis et le sud-est du Canada, avant de se terminer au nord de l'océan Atlantique.

Soit la traversée de quatre États du Mexique (Sinaloa, Nayarit, Durango et Coahuila), de quinze États nord-américains (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvanie, New York, Vermont, New Hampshire et Maine) et de sept provinces canadiennes (Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve).

Et c’est toute l’Amérique centrale et toute l’Amérique du Nord qui ont connu une éclipse solaire partielle le 8 avril.

D’après la NASA, ce sont quelque 31,6 millions de personnes qui vivent sur la bande de totalité rien qu'aux États-Unis.

La plus longue durée de l'éclipse, de 4 minutes et 28 secondes, est intervenue au-dessus de l'état de Durango, au Mexique.

Un cliché à 28 000 km/h

L'ombre de la Lune sur la Terre couvrait une zone d’environ 185 kilomètres de large sur 16 000 kilomètres de long.

Sur ce cliché réalisé par les astronautes de l’ISS, le phénomène se situe au-dessus des provinces canadiennes du Québec et du Nouveau-Brunswick et sur l'État américain du Maine.

L’Islande (durant 113 secondes au maximum) et l’Espagne (durant 108 secondes max) accueilleront le 12 août 2026 la prochaine éclipse totale de Soleil.