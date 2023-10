L’éclipse de Soleil du 14 octobre dans l’œil du satellite américain DSCOVR

Ombre menaçante

Une éclipse annulaire de Soleil s’est déroulée le 14 octobre au-dessus des Etats-Unis, de l'Oregon au Texas, en passant par le Mexique et l'Amérique centrale.

L’ombre menaçante de notre satellite naturel, plongeant en plein jour une grande partie de l'Amérique du Nord dans l’obscurité, a été immortalisée par le spectroradiomètre Epic (Earth Polychromatic Imaging Camera) du satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory).

Cette vigie de la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’administration américaine en charge des observations océanique et atmosphérique, avait été construite par la Nasa et lancée par SpaceX en février 2015.

Elle avait rejoint quatre mois plus tard le point de Lagrange L1, à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction du Soleil.

Le programme DSCOVR avait été sévèrement menacé en 2017.

On se rappelle qu’en décembre 2021, le satellite avait également saisi l’ombre de la Lune aux portes du pôle sud, ce qui avait donné lieu à l’image de la semaine n°163.

Trois fusées-sondes pour l’éclipse

Notons par ailleurs que la Nasa a procédé le 14 octobre au lancement de trois fusées-sondes Black Brant IX, qui ont été mises en œuvre depuis le polygone d'essais de missile de White Sands, au Nouveau-Mexique.

L’objectif de la mission, appelée Apep (Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path), était d’observer comment la chute soudaine de la lumière solaire durant l’éclipse affecte la haute atmosphère de notre planète.