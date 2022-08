L'AW249 Mangusta a décollé pour la première fois

Le 12 août dernier, Leonardo Helicopter a fait décoller pour la première fois son prototype d'hélicoptère de combat AW249. L'information n'a pas été confirmée par Leonardo mais publié par un site internet italien spécialisé dans l'aviation (site de The Aviationist). De fait, il existe très peu d'information sur ce premier vol :

durée du vol estimée à 30 minutes depuis l'aéroport de Vergiate (Lombardie, Italie)

vol avec les marquages d'usine

ailettes vide de toute charge mais avec le canon de 20 mm TM197B d'OTO Melara

L'AgustaWestland249 (ou AW249) doit permettre le remplacement des AW129D en service au sein des Forces armées italiennes. Elles devraient recevoir un hélicoptère de combat beaucoup plus moderne et plus puissant :

masse au décollage maximale qui évolue de 4,6 tonnes à environs 8 tonnes

puissance de feu augmentée, avec par exemple une capacité de missiles antichars qui passe de 8 à 16

une signature radar réduite

du fait de l'alourdissement de l'appareil, augmentation de la puissance des deux moteurs : 2 Gem 2-1004D de Rolls-Royce remplacés par 2 CT7-8E6 General Electric (puissance presque triplée)

le système de mission devrait être compatible pour des missions avec des drones

Les premières mise en service sont attendues pour 2025, date à laquelle les premiers AW129D seront mis à la retraite. En tout, ce sont 48 hélicoptères qui ont été commandés pour l'Armée de terre italienne. Pour rappel, en janvier 2022, elle alignait 59 hélicoptères de combat AW129. La Pologne s'était déjà montrée intéressée en 2018, avec la signature d'une lettre d'intention dans le but de remplacer ses Mi-24. Cependant, le 21 avril 2022, le gouvernement a annoncé que leur choix se fera soit sur l'AH64E Apache Guardian ou l'AH-1Z Viper.