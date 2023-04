L'avion renifleur nucléaire américain est déployé en Europe

Cap à l'Est

Le 13 avril vers 04h42 (heure de Paris), un avion décolle de la base aérienne d'Offutt (Nebraska, États-Unis). Cette base est connue pour les passionnés d'aviation car elle regroupe l'entièreté de la flotte de C-135 spécialement modifiés (ainsi que d'autres appareils) pour effectuer des missions peu courantes ;

RC-135S Cobra Ball pour les prises de vues et de données électroniques de missiles stratégiques ( plus d'infos dans cet article )

) RC-135U Combat Sent pour les missions stratégiques de reconnaissance électromagnétique

RC-135V/W Rivet Joint pour les missions de reconnaissance électromagnétique

WC-135W/R Constant Phoenix pour la collecte d’échantillons atmosphériques et l’analyse de particules radioactives présentes dans l’air