L'avion de combat russe Mig-31 cumule les accidents

Incendie moteur pour l'avion de combat Mig-31

Un incendie moteur. C'est ce qu'une vidéo, réalisée depuis le cockpit de l'ailier, enregistre, séquence qui se répandra comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux dès le 3 juin 2023. L'appareil traîne une longue flamme derrière lui et semble désemparé. Avec une jambe de train à moitié sortie, l'équipage semble tenter de maintenir l'appareil en vol, qui n'évolue pas à trop basse altitude. Mais, après une trentaine de secondes, la procédure d'éjection est lancée et les aviateurs évacuent l'appareil. Rapidement, le MiG 31 pique du nez avant de percuter un flanc de montagne, tandis que les corolles des parachutes de l'équipage éjecté descendent presque tranquillement vers la terre ferme.

Il faut préciser que c'est le second MiG-31 perdu dans des circonstances à peu près similaires. Car, le 26 avril 2023, un intercepteur MiG-31 s'est écrasé près de Monchegorsk, dans le nord de la partie européenne de la Russie. Il s'agissait là d'un événement banal. Les accidents se produisent et les avions s'écrasent. L'aviation militaire russe compte généralement une dizaine d'accidents par an, parfois un peu moins, parfois plus. Dans le passé, peu de gens s'y intéressaient et seuls les médias spécialisés en parlaient. Aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, même ces incidents de routine en Russie sont médiatisés.

Un accident qui mérite beaucoup plus d'attention

Néanmoins, cet accident de MiG-31 mérite beaucoup plus d'attention que les autres. En effet, ces derniers temps, le nombre de MiG-31 qui se sont écrasés est exceptionnellement élevé. Il s'agit du cinquième MiG-31 perdu par la Russie depuis janvier 2022, alors que les années précédentes, les accidents impliquant le MiG-31 se produisaient en moyenne une fois par an. Tous ces accidents de MiG-31 semblent être dus à des problèmes techniques. Ils ne résultent pas d'opérations de combat dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine.

L'accident du 26 avril s'est produit par une journée ensoleillée au-dessus d'une zone très peuplée, de sorte que les vidéos de l'accident se sont rapidement répandues sur les médias sociaux. Immédiatement après le décollage du MiG-31BM de la base aérienne de Monchegorsk, l'un des turboréacteurs du chasseur a pris feu. L'avion a survolé la ville de manière spectaculaire, traînant une longue flamme de 25 mètres, avant de tomber sur la rive gelée du lac Imandra, près du village de Rizh-Guba, à moins de 15 km du point de départ.

Avant la chute de l'appareil, les pilotes se sont éjectés et ont été évacués par un hélicoptère Ka-27PS du 830e régiment indépendant d'hélicoptères de lutte anti-sous-marine embarqués de Severomorsk-1. Les informations sur l'état des pilotes sont contradictoires. Le ministère de la Défense a d'abord déclaré que les pilotes « ont été rapidement évacués par un hélicoptère du service de recherche et de sauvetage et que rien ne menace leur vie et leur santé ». Cependant, dans la soirée, l'agence TASS, citant les services médicaux, a rapporté que les pilotes étaient à l'hôpital et que leur état de santé n'était pas aussi bon que précédemment annoncé.

Deux escadrons d'intercepteurs Mig-31 au sein du 98e régiment

Le 98e régiment d'aviation composite indépendant de la flotte du Nord est stationné à Monchegorsk avec deux escadrons d'intercepteurs MiG- 31BM et un escadron de bombardiers Su-24M et d'avions de reconnaissance Su-24MR. Par ailleurs, la veille de l'accident du MiG-31 à Monchegorsk, le 25 avril, des chasseurs norvégiens F-35A de la base aérienne d'Evenes ont intercepté un grand groupe d'avions russes volant dans l'espace aérien international au large de la côte du Finnmark. Il s'agissait de deux bombardiers stratégiques Tu-160 (Vitaly Kopylov et Alexei Plokhov) de la base d'Engels et de deux avions ravitailleurs Il-78M (RF-94276 et RF-94288) de la base de Ryazan, accompagnés de trois chasseurs MiG-31BM de l'aviation navale de Monchegorsk. On ne sait pas si le MiG-31 qui s'est écrasé à Monchegorsk, le lendemain, en faisait partie.

Le même 25 avril, le ministère russe de la Défense a publié un communiqué sur le même vol. « Deux Tu-160 des forces aérospatiales russes ont effectué un vol de patrouille de plus de quatorze heures dans les eaux neutres de la mer de Barents et de la mer de Norvège », et leur « protection a été assurée par des MiG-31 de la flotte du Nord ». La vidéo accompagnant cette annonce montre le vol des bombardiers Tu-160, leur ravitaillement par des avions-citernes Il-78 et les chasseurs MiG-31 qui les accompagnent, armés de quatre missiles lourds R-33 AAM. Cependant, cette vidéo n'a rien à voir avec le vol du 25 avril et est une compilation d'images antérieures. En particulier, la vidéo russe montre les bombardiers Tu-160 Ivan Yarygin, Vasily Reshetnikov et Vladimir Sudets, qui ne volaient pas près de la Norvège ce jour-là.

Accidents de Mig-31 de 2010 à 2018

À ce jour, en 47 ans de service, les forces aériennes soviétiques et russes ont perdu environ 45 MiG-31 (« environ », car nous ne disposons pas d'informations complètes sur tous les cas), ce qui représente environ un avion par an. Environ la moitié d'entre eux a été causée par des défaillances techniques et l'autre moitié par des erreurs d'équipage. Voici la liste des crashs du MiG-31 survenus au cours des dix dernières années, depuis 2010. Comme on peut le voir, une moyenne similaire de pertes a été maintenue jusqu'à récemment. Pourquoi maintenant, en moins d'un an et demi, cinq avions se sont-ils écrasés ? •

Le 10 mars 2010, lors d'un atterrissage dans des conditions météorologiques difficiles, une tempête de neige sur la base aérienne de Kotlas, un MiG- 31 appartenant au 458e IAP (Istrebitelnyi Aviatsionnyi Polk, régiment d'aviation de chasse), aujourd'hui disparu, s'est écrasé. L'équipage a été blessé mais a survécu.

•Le 19 novembre 2010, un MiG-31 du 764e IAP s'est écrasé à Perm. L'équipage s'est éjecté avec succès. L'accident est dû à une erreur de pilotage, Une paire de MiG-31 en vol, avec la perche de ravitaillement sortie. l'avion ayant effectué une vrille à plat.

Le 6 septembre 2011, un autre MiG-31 du 764e IAP s'est écrasé à Perm. Cette fois-ci, les deux aviateurs ont perdu la vie. La raison est la perte d'orientation du pilote dans l'espace dans des conditions météorologiques di‡fficiles.

Le 14 décembre 2013, un MiG-31DZ appartenant au 22e IAP s'est écrasé à Tsentralnaya Uglovaya (qui est, par ailleurs, une base aérienne d'ampleur) près de Vladivostok. En vol, à une altitude de 5 500 m, l'un des moteurs est tombé en panne et n'a pas pu être redémarré; l'équipage s'est éjecté avec succès. Il s'agissait du premier vol de ce MiG-31 après sa réparation au 322e ARZ de Vozdvizhenka. Aujourd'hui, cette installation ne répare plus les MiG-31.

Le 4 septembre 2014, lors de l'approche à l'atterrissage sur la base aérienne d'Armavir du MiG-31BM du 712e IAP de Kansk, la jambe droite du train d'atterrissage s'est rompue. L'équipage s'est éjecté avec succès, et l'avion s'est écrasé dans une zone déserte.

Le 30 octobre 2015, un MiG-31 du 317e régiment d'aviation composite indépendant de la Ÿotte du Paci¡que s'est écrasé à Yelizovo. Les pilotes ont réussi à s'éjecter. La cause principale de l'accident est la défaillance de la sonde de pression d'air et ses indications incorrectes, qui ont fait perdre à l'équipage son orientation dans l'espace.

Le 25 janvier 2016, un MiG-31 du 712e IAP s'est écrasé à Kansk. Les pilotes ont réussi à s'éjecter. La cause de l'accident est une défaillance technique, dont les détails ne sont pas connus.

Le 26 avril 2017, l'accident le plus inhabituel de l'histoire récente du MiG-31 s'est produit. L'intercepteur MiG-31 a été abattu par un autre MiG-31 à l'aide d'un missile. L'incident a eu lieu lors d'un exercice de tir réel sur le terrain d'entraînement de Telemba, à 200km au-delà du lac Baïkal si l'on vient d'Europe. Telemba est un terrain d'entraînement appartenant au 185e centre d'entraînement et d'application au combat des forces aérospatiales, une formation chargée de reproduire les conditions de combat et de fournir ainsi un entraînement réaliste aux tactiques de combat pour les chasseurs et pour la défense aérienne d'autres unités.

Une paire de MiG-31 était chargée de détruire un drone cible. Cependant, un missile R-33 tiré par l'ailier a touché l'avion du leader. L'équipage s'est éjecté avec succès. L'accident est dû à une série d'erreurs commises par l'équipage de l'avion et par les responsables de l'exercice. De plus, le système IFF n'a pas averti que l'avion ami était visé. Un accident similaire s'est produit plusieurs années auparavant, en août 1990, sur le terrain d'entraînement de Sary-Shagan au Kazakhstan. Le MiG-31 du 174e IAP de Monchegorsk a abattu par erreur son partenaire avec un missile R-33. Le pilote est mort, le navigateur blessé a survécu.

Le 19 septembre 2018, un MiG-31BM de l'escadron d'évaluation et de conversion des équipages de Savasleyka s'est écrasé. Les détails de l'accident sont inconnus mais l'équipage s'est éjecté avec succès.

Cinq accidents entre janvier 2022 et avril 2023

Le 29 janvier 2022, avant l'invasion de l'Ukraine, les Russes ont prévu d'envoyer trois MiG- 31K Kinzhal à Chkalovsk, dans l'oblast de Kaliningrad, sur la mer Baltique, où la 689e IAP de la Ÿotte de la Baltique, équipée de chasseurs Su-27, est stationnée quotidiennement. Les MiG-31K étaient prêts à décoller de la base aérienne de Soltsy, mais au moment du décollage, l'un d'entre eux, portant le numéro 92 et immatriculé RF-95217, est sorti de piste et a brisé toute la partie avant du fuselage.

La presse russe a rapporté que la cause de l'échec était une défaillance technique, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une erreur de pilotage. L'équipage n'a pas été blessé, selon un communiqué du ministère de la Défense. Le même message indiquait qu'« après inspection technique et réparation, l'avion sera remis en service dans un avenir proche », mais ce n'est pas vrai. D'après des images satellites datant d'août 2022, l'épave de l'avion se trouvait toujours en bordure de l'aérodrome de Soltsy et personne ne semblait avoir l'intention de s'en occuper. Le vol des deux MiG-31K restants ce jour-là a été annulé. Ils sont arrivés à Chkalovsk le 3 février et y sont restés jusqu'au 9 février.

L'accident du MiG-31 survenu le 8 avril 2022 est le moins connu. L'avion s'est écrasé près du village de Pochap, dans l'oblast de Leningrad, à 110 km au sud de Saint-Pétersbourg. Les seules images disponibles de la scène de l'accident montrent simplement un trou fumant dans le sol. L'avion provenait du 790e régiment de l'IAP à Khotilovo, à 250 km du lieu de l'accident. Les causes de l'accident ne sont pas connues. Les rapports sur le sort de l'équipage sont contradictoires. Le communiqué de presse du district militaire occidental indique seulement que « l'équipage s'est éjecté ». Le gouverneur local a ajouté que « les pilotes sont vivants », mais quelques heures plus tard, un message des services de secours annonce qu'un des membres de l'équipage a été transporté par hélicoptère Mi-8 à la base aérienne de Pouchkine, et que l'autre est décédé.

Le 1er octobre 2022, lors du décollage de l'aérodrome de Belbek, le MiG-31BM ne parvient pas à décoller, sort de la piste à grande vitesse, s'écrase et brûle complètement. L'opérateur du système d'armement du cockpit arrière s'est éjecté avec succès, mais le pilote a été tué. Le chasseur appartenait au 790e IAP à Khotilovo. L'aérodrome de Belbek, situé dans la banlieue de Sébastopol, sur la péninsule occupée de Crimée, est une base importante pour les avions de combat russes qui opèrent contre l'Ukraine. Le 38e PAI y est stationné quotidiennement avec deux escadrons de Su-27SM, Su-27SM3 et de chasseurs biplaces Su-30M2. Aujourd'hui, les Russes ont, en outre, déployé des chasseurs Su-35S et Su-30SM à Belbek, ainsi qu'un vol de quatre intercepteurs MiG-31BM. Auparavant, il n'y avait pas d'unité de combat de MiG-31 à proximité de l'Ukraine.

Un autre MiG-31 s'est écrasé le 2 décembre 2022, juste après le décollage de la base aérienne de Tsentralnaya Uglovaya, près de Vladivostok. Le 22e PAI y est stationné avec deux escadrons de MiG-31BM et un escadron de Su-35S. L'avion s'est écrasé près du village d'Alekseyevka, à 20 km du décollage. Les pilotes ont réussi à s'éjecter et ont été récupérés par un hélicoptère de sauvetage Mi-8. Le service de presse du district militaire oriental a indiqué que « la cause de l'incident pourrait être un dysfonctionnement technique•». E˜nfin, le 26 avril 2023, l'accident le plus récent s'est produit à Monchegorsk, avec lequel nous avons commencé cette histoire.

Production, réparations et mises à niveau

Entre 1976 et 1994, l'usine Sokol de Nijni Novgorod (ville qui s'appelait alors Gorki) a produit 519 intercepteurs MiG-31. Le dernier d'entre eux a quitté la chaîne de production en avril 1994, ce qui signi˜e que les MiG-31 les plus récents ont environ 30 ans. Les forces aérospatiales et la Marine russes disposent actuellement de 110 à 120 biréacteurs en version intercepteur. En outre, l'aviation à long rayon d'action exploite plus de vingt MiG-31K/I Kinzhal en version vecteur de frappe. Une centaine d'autres appareils est sous cocon dans les installations de stockage et certains d'entre eux pourraient être remis en service après avoir été réparés.

Le 514e ARZ (Aviatsionnyi Remontnyi Zavod, usine de réparation aéronautique) de Rjev révise les MiG-31 depuis 1986. Une petite partie des réparations (10 à 20•%) était e¥ectuée par la 322e ARZ de Vozdvizhenka, mais elle ne le fait plus depuis près de dix ans. En 2008, les révisions des chasseurs ont commencé, combinées à une modernisation au standard MiG-31BM avec un radar Zaslon-AM amélioré, une nouvelle avionique et des écrans multifonctions dans le cockpit, et un ensemble élargi de missiles air-air. Le principal contractant pour la modernisation du MiG-31BM est le fabricant de l'avion, l'usine Sokol de Nijni Novgorod. Une partie du travail, environ 20•%, est effectuée par l'usine de réparation du 514e ARZ à Rzhev. Aujourd'hui, presque tous les intercepteurs MiG-31 opérationnels en Russie ont déjà été modernisés. Il reste encore plusieurs avions en attente de modernisation dans l'escadron MiG-31 de Lelizovo, au Kamchatka.

En même temps que les avions, les moteurs D-30F6 équipant les MiG-31BM sont rénovés et modernisés. Ces travaux sont effectués par le centre de réparation du 218e ARZ à Gatchina, près de Saint-Pétersbourg, et sa succursale à Yeysk. Dans le cadre de la modernisation, les moteurs reçoivent de nouveaux systèmes de contrôle et des régulateurs d'admission d'air. L'usine Perm Motors a produit au total près de 1•500 moteurs D-30F6 dans le passé, dont près de la moitié est aujourd'hui conservée et a encore une longue durée de vie. La Russie est en mesure de maintenir sa «otte de MiG-31 pendant de nombreuses années.

Quelle a pu être la cause de pas moins de cinq crashs de MiG-31 en moins d'un an et demi ? Quatre de ces cinq avions se sont écrasés au décollage, ce qui laisse supposer une panne de moteur alors que l'avion fonctionnait à la poussée maximale, c'est-à-dire des problèmes liés à la qualité des réparations des MiG-31 et de leurs moteurs. Cela suggère la colonne de feu qui traîne derrière l'avion qui s'est écrasé le 26 avril à Monchegorsk. Une autre hypothèse mérite également d'être soulignée. Le MiG- 31 est un avion difficile à piloter. Il l'est sans doute encore plus dans sa version Kinzhal, avec un missile Iskander de 4 t suspendu sous le fuselage. Cela pourrait être la cause du crash du MiG- 31K sur la base de Soltsy le 29 janvier 2022.