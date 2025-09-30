L'avion de combat Gripen en Ukraine ? Toujours d'actualité !

Une annonce à modérer

Ce 20 septembre, BBC Ukraine publiait une interview d'Ivan Gavrilyuk, vice-ministre de la Défense ukrainien. Durant l'interview, ce dernier a indirectement fait une annonce en répondant aux questions du journaliste :

BBC : [À propos de la livraison de nouveaux avions de combat] Quand et quelle quantité ? Pouvez-vous le dire ?

Général : Lorsque vous les verrez en l'air au-dessus de l'Ukraine, alors vous comprendrez.

BBC : Et quand vous dites "prévus", vous parlez de tous ces avions, à la fois Mirage et Gripen, ou seulement certains d'entre eux, le F-16 ?

Général : En pratique, vous avez nommé correctement la nomenclature, mais je ne vais pas détailler quand, quoi et lequel.

Certains ont alors pensé, à tort, que cette annonce confirmait très prochainement la livraison de ces trois appareils. Cependant, le général Gavrilyuk ne donne justement aucun détail et encore moins, une date d'arrivée en Ukraine.

Mirage 2000-5F déjà annoncés

Le Mirage 2000 fait référence à l'avion de chasse Mirage 2000-5F, livré à l'Ukraine en quelques exemplaires pour l'instant, dont un appareil a été confirmé perdu le 22 juillet 2025. La présence de cet appareil dans cette annonce n'est pas étonnante. En effet, dans une interview publiée le 16 août dernier par le journal Le Monde, Dmytro Kuleba annonçait que la France livrerait des Mirage 2000-5F supplémentaires à l'Ukraine. Pour rappel, cet avion de combat est une version améliorée du Mirage 2000C RDI. Il est spécialisé pour les missions de défense aérienne et de chasse aérienne. En France, les Mirage 2000-5F sont petit à petit remplacés par des Rafale, l'Armée de l'Air et de l'Espace cherchant à passer dans une flotte d'avion de combat uniquement composée de Rafale (le fameux concept du 'tout Rafale'). Avec un retrait complet annoncé pour 2029, il était encore plus probable que la France livrerait des Mirage 2000-5F supplémentaires.