L'avion de combat Gripen en Ukraine ? Toujours d'actualité !

Une récente annonce ukrainienne a vu la confirmation de l’arrivée de trois modèles d’avions de combat en Ukraine : les F-16AM Fighting Falcon, Mirage 2000-5F et JAS-39C/D Gripen. Cependant, l’annonce en question n'est pas accompagnée d’une date ou d’un calendrier… alors même que les F-16AM et Mirage 2000-5F sont opérationnels en Ukraine et avec un calendrier de livraison déjà annoncé. Pour le Gripen, les précédentes annonces laissaient aussi à penser à un calendrier déjà connu.
Ce 20 septembre, BBC Ukraine publiait une interview d'Ivan Gavrilyuk, vice-ministre de la Défense ukrainien. Durant l'interview, ce dernier a indirectement fait une annonce en répondant aux questions du journaliste :
BBC : [À propos de la livraison de nouveaux avions de combat] Quand et quelle quantité ? Pouvez-vous le dire ?
Général : Lorsque vous les verrez en l'air au-dessus de l'Ukraine, alors vous comprendrez.
BBC : Et quand vous dites "prévus", vous parlez de tous ces avions, à la fois Mirage et Gripen, ou seulement certains d'entre eux, le F-16 ?
Général : En pratique, vous avez nommé correctement la nomenclature, mais je ne vais pas détailler quand, quoi et lequel.
Certains ont alors pensé, à tort, que cette annonce confirmait très prochainement la livraison de ces trois appareils. Cependant, le général Gavrilyuk ne donne justement aucun détail et encore moins, une date d'arrivée en Ukraine.
Le Mirage 2000 fait référence à l'avion de chasse Mirage 2000-5F, livré à l'Ukraine en quelques exemplaires pour l'instant, dont un appareil a été confirmé perdu le 22 juillet 2025. La présence de cet appareil dans cette annonce n'est pas étonnante. En effet, dans une interview publiée le 16 août dernier par le journal Le Monde, Dmytro Kuleba annonçait que la France livrerait des Mirage 2000-5F supplémentaires à l'Ukraine. Pour rappel, cet avion de combat est une version améliorée du Mirage 2000C RDI. Il est spécialisé pour les missions de défense aérienne et de chasse aérienne. En France, les Mirage 2000-5F sont petit à petit remplacés par des Rafale, l'Armée de l'Air et de l'Espace cherchant à passer dans une flotte d'avion de combat uniquement composée de Rafale (le fameux concept du 'tout Rafale'). Avec un retrait complet annoncé pour 2029, il était encore plus probable que la France livrerait des Mirage 2000-5F supplémentaires.
Actuellement, l'Ukraine est soutenue par une coalition de différents pays visant à entrainer les pilotes et mécaniciens de la Force aérienne ukrainienne à utiliser et entretenir des avions de combat multirôle F-16AM Fighting Falcon. Les avions sont fournis par 4 pays : la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas. Or, la Belgique n'a pas encore livré de F-16AM auprès de l'Ukraine, cette opération demandant une condition importante, à savoir, l'arrivée des premiers avions de combat F-35A Lightning II en Belgique. Ainsi, avec une arrivée prévue le 13 octobre 2025, il faut s'attendre à de futures livraisons d'anciens Fighting Falcon belges. C'est d'autant plus le cas que la 1ère escadrille 'Stingers' belge a effectué ce 25 septembre son dernier vol sur F-16AM. De fait, plusieurs F-16AM belges, théoriquement opérationnels, sont désormais inutilisés. À voir donc si la Belgique va les livrer ou va d'abord effectuer un entretien. Mais quoiqu'il en soit, des F-16AM, à minima belges, doivent encore arriver en Ukraine.
Le 25 mai 2023, le ministre de la Défense suédois, Pal Jonson, annonçait que la Suède discutait avec l'Ukraine en vue de faire tester des avions de combat Gripen par des pilotes ukrainiens :
"Nous sommes en train de regarder la possibilité que les Ukrainiens puissent tester le Gripen."
Cette information laissait à penser à un éventuel transfert d'avions de combat multirôle Gripen suédois auprès de l'Ukraine mais aucune annonce n'est parvenue... jusqu'à la publication le 9 septembre 2024 du 17ème pack d'aide suédois envers l'Ukraine. Celui-ci comprenait 2,3 milliards de couronnes suédoises (soit 201 millions d'euros) pour des "pièces de rechange pour le JAS 39", JAS 39 étant le JAS 39 Gripen. Cependant, toujours aucune annonce de livraison de Gripen. L'explication provient de la stratégie abordée par les pays soutenant l'Ukraine : environ 80 F-16 sont attendus (moins les quatre appareils perdus) et de fait, un nombre important de pilotes et mécaniciens doivent être formés. En accord avec les différents pays de ce groupe de soutien, l'Ukraine s'est concentrée sur le F-16 pour ensuite voir la possibilité de s'équiper de quelques JAS 39 C/D Gripen. Le budget libéré confirme la volonté suédoise d'effectuer le transfert mais aucune date n'est pour l'instant annoncée, encore moins sur un potentiel entrainement de pilotes et mécaniciens sur des Gripen en Suède. Le Mirage 2000-5F fait office d'exception à la règle car la France, le Canada et la Belgique ont fourni une capacité d'entrainement et de formation parallèle à la formation sur Fighting Falcon.
De fait, oui, des F-16AM sont attendus assez rapidement, des Mirage 2000-5F à plus moyen terme, de même que des JAS-39 Gripen. Mais non, l'annonce ne permet pas de confirmer l'arrivée imminente de ces appareils, aucune précision de temps n'ayant été fournie alors même que les trois modèles d'avions cités ont leur propre agenda : les F-16AM en cours de livraison, des Mirage 2000-5F livrés en fonction de la montée en puissance du 'tout Rafale' et des Gripen C/D après les F-16AM et une fois les formations des personnels lancées. Une hypothèse, très peu probable actuellement, pourrait valoir la livraison de Gripen, à savoir une formation de militaires ukrainiens dans le plus grand secret, sans aucune fuite et annonce officielle, le tout, avec la Force aérienne suédoise prête à se séparer aujourd'hui de plusieurs Gripen C/D. Cependant, au moment où ces lignes sont écrites, il est impossible de confirmer cette hypothèse.
