La Suède autorise des pilotes ukrainiens à tester ses Gripen

Un essai en Suède

Ce 25 mai, le ministre de la Défense suédois, Pal Jonson, a annoncé que la Suède discutait actuellement avec l'Ukraine en vue de faire tester des avions de combat Gripen :

"Nous sommes en train de regarder la possibilité que les Ukrainiens puissent tester le Gripen."

Reuters confirme l'information et précise que cette initiative sera précédée par des vols d'essais préliminaires, des vols en simulateur et un apprentissage des différents systèmes de support au sol. Rien n'est encore signé mais des discussions sérieuses seraient en cours entre les gouvernements des deux pays.

Il faut noter que cette initiative ne concerne que l'essai d'appareils suédois par des pilotes ukrainiens. Il n'est pour l'instant pas question d'une éventuelle livraison ou encore d'un éventuel achat, contrairement aux discussions actuellement en cours pour les F-16. D'ailleurs, à titre de comparaison et en termes de masse d'armement, les Gripen de série C sont plus légers que les F-16A (5,3 tonnes pour le Gripen C, 6,8 tonnes pour le F-16A). Ils représentent toutefois une avancée technologique de plusieurs dizaines d'années pour les pilotes ukrainiens, habitués à voler sur d'ancien MiG-29 et Su-27 légèrement modernisés.

JAS 39 Gripen C/D

Série A

A la fin de la guerre froide, la Suède cherche à trouver un remplaçant pour ses Saab 35 Draken et Saab 37 Viggen. Après une analyse du marché internationale, la décision est finalement prise de développer un appareil via les industriels suédois, et notamment Saab. Le 9 décembre 1988, le premier prototype du Gripen décolle pour la première fois mais il faut attendre 1993 pour voir le premier appareil de série décoller. Il prend alors l'acronyme de JAS, initiales suédoises pour Jakt Attack Spanning ou en français, "chasse attaque reconnaissance". Il existe alors deux variantes : le JAS 39A (monoplace) et le JAS-39B (biplace, sans canon).

Série C

En 2002, le premier appareil de série C vole. Ce dernier permet de moderniser certains composants (tableau de bord, nouveau système de navigation) et d'ajouter une perche de ravitaillement et de remplacer le réacteur RM-12 par un RM-12UP amélioré. Il faut savoir que le RM-12 est un réacteur F404 de General Electric (F-18, F-117,...) produite par GKN et modifié pour le Gripen. La version biplace est dénommée JAS 39D.