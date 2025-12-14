L’astromobile de Venturi Space crapahute sur le terrain lunaire de l’ESA

Un projet européen

Du 17 au 20 novembre dernier, Luna, le complexe d’entraînement et de technologie lunaires de l’Agence spatiale européenne installé depuis septembre 2024 près du Centre européen des astronautes (European Astronaut Centre – EAC ), à Cologne en Allemagne, a accueilli les équipes du groupe européen Venturi Space qui ont pu mener toute une série de tests sur le projet d’astromobile électrique Mona Luna.

Cette dernière, présentée cinq mois auparavant en ouverture du Salon du Bourget, constitue une belle opportunité pour l’Europe : disposer d’ici 2030 d’un véhicule autonome capable d’explorer la surface lunaire et de tester des technologies critiques pour une mobilité lunaire durable.

Mona Luna est développée à Toulouse par Venturi Space France, en partenariat avec Venturi Space Monaco (qui fournit les batteries) et Venturi Space Suisse (qui conçoit les roues hyper-déformables).

Résultats marquants

Mona Luna est équipée de quatre roues motrices et directrices (hyper-déformables), et bénéficie d’une suspension à amortissement passif.

Les essais de roulage sur le terrain analogue de l’EAC – particulièrement fidèle – ont permis de mettre en évidence deux points majeurs : d’une part, le véhicule (d’une masse actuelle de 750 kg mais qui pourrait monter à 1 tonne) s’adapte remarquablement à un sol meuble comme celui qui se trouve sur la surface sélène ; d’autre part, il franchit sans difficultés les obstacles et gravit des pentes pouvant atteindre… 33° d’inclinaison !

Sur cette photo Mona Luna est en train de sortir d’un trou lors d’une séance d’essai menée dans des conditions d’éclairage similaires à celles du pôle Sud de la Lune ; au fond du terrain apparaît une maquette du futur atterrisseur Argonaut de l’ESA, dont le consortium industriel a été présenté le 20 novembre.

Encore un long chemin

« Voir Mona Luna évoluer sur le site mythique de Luna, c’est une immense fierté, s’est réjoui Gildo Pastor, président-fondateur du groupe Venturi Space. Ce rover démontre la performance de nos roues, de nos suspensions, de notre électronique… et donc la qualité du travail accompli par toutes nos équipes, à Toulouse, à Monaco et en Suisse. Nous savons que nous n’avons accompli qu’1 % du chemin qui, je l’espère, nous emmènera jusqu’à la Lune. »

A suivre

Un entretien exclusif avec Antonio Delfino, directeur des Affaires Spatiales de Venturi Space, détaillant les leçons de ces essais à Luna, sera prochainement mis en ligne.