L'ASMPA rénové tiré avec succès

ASMPA rénové

C'est le le 22 mai 2024 que le premier tir d’évaluation des forces du missile stratégique air-sol moyenne portée amélioré rénové (ASMPA-R) a été effectué, avec succès. Ce missile, dépourvu de sa charge militaire, a été tiré par un Rafale B des Forces aériennes stratégiques au terme d’un vol représentatif d’un raid nucléaire. Le programme de rénovation de l’ASMPA est conduit par la Direction générale de l'armement (DGA).

Renforcer les performances du missile jusqu'à l'arrivée de l'ASN4G

Concrétisant l'investissement pour la dissuasion nucléaire dans la loi de programmation militaire (LPM), le programme de rénovation de l’ASMPA, conduit par la DGA, a permis de renforcer les performances intrinsèques du missile, maintenant la crédibilité de la composante nucléaire aéroportée de la dissuasion face à l’évolution des menaces jusqu’à l’arrivée du futur missile air-sol nucléaire de 4ème génération (ASN4G, à l’horizon 2035). L’ASMPA-R répond ainsi à la volonté du Président de la République de maintenir sur le long terme la crédibilité opérationnelle des forces.

Un missile tiré dans le cadre de l'opération Durandal

Le tir du missile et son vol libre ont été suivis par les moyens de la Direction générale de l’armement (DGA) depuis les sites de Biscarrosse, Hourtin et Quimper de DGA Essais de missiles. Le missile, développé par MBDA, a été tiré dans le cadre de l’opération Durandal. Cette opération représentative d’un raid stratégique a été réalisée au-dessus du territoire national. Le raid, composé d’avions ravitailleurs A330 Phénix et de Rafale B des Forces aériennes stratégiques, a fait face à une menace d’opposition par des moyens air-air et sol-air de l’armée de l’Air et de l’Espace.