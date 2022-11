L'armée de l'air reçoit son troisième et dernier Airbus A330-200

La Direction générale de l'armement (DGA): le 3e et dernier A330-200 a été receptionné

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le 10 novembre 2022 le 3e et dernier avion A330-200 destiné à l’armée de l’Air et de l’Espace. Le Airbus A330-200 porte l'immatriculation F-UJCU et est équipé de deux turbosoufflantes Rolls-Royce Trent 700. ll s'agissait, selon les données de suivi mises à disposition par Flightradar24.com, d'un vol de 66 minutes au départ de la base Airbus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (TLS). Après avoir quitté la base à 16 h 06, le biréacteur s'est dirigé vers le nord et, après avoir survolé la capitale française, a atterri à l'aéroport de Paris CDG à 17 h 12.