L'armée de l'air indonésienne commande quatre hélicoptères Airbus H145

Quatre H145 cinq pales pour l'armée de l'air indonésienne

L'armée de l'air indonésienne a passé commande de quatre hélicoptères Airbus H145 dans le cadre de son programme de modernisation de l'entraînement. La commande a été annoncée lors du salon aéronautique international de Bali qui se tient cette semaine. En vertu de l'accord conclu entre l'armée de l'air indonésienne et PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Airbus livrera les H145 à cinq pales à PTDI, qui se chargera du réassemblage et de l'achèvement de l'équipement de mission et d'autres travaux de personnalisation dans ses installations de Bandung, en Indonésie, en vue de la livraison finale à l'armée de l'air. Ces hélicoptères multi-missions seront déployés pour la formation militaire et les missions légères de recherche et de sauvetage.

Une relation de près de 50 ans

Airbus Helicopters et l'Indonésie entretiennent une relation durable de près de 50 ans, qui remonte à 1976, lorsque PTDI a obtenu pour la première fois une licence de production de l'hélicoptère NBO-105. PTDI est devenu un fournisseur clé du fuselage arrière et de la cellule principale de l'Airbus H225 en 2008, avec une production complète en Indonésie en 2011. Les deux entreprises ont élargi leur coopération industrielle en 2017, afin d'inclure le soutien et les services dédiés à la flotte d'hélicoptères de l'armée indonésienne. Plus récemment, elles ont approfondi leur collaboration afin d'explorer le développement de la production d'aérostructures pour la plateforme d'hélicoptères du constructeur, les finitions d'hélicoptères et l'amélioration des capacités locales de maintenance, de réparation et d'entretien.

Un rotor innovant

La dernière version du H145, le best-seller d'Airbus, ajoute un rotor innovant à cinq pales au H145 multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal sans palier facilite les opérations de maintenance, améliore la facilité d'entretien et la fiabilité, et accroît le confort de vol pour les passagers et l'équipage. Plus de 1 700 hélicoptères de la famille H145 sont en service dans le monde, totalisant plus de 7,9 millions d'heures de vol. La famille H145 est utilisée pour la formation du personnel militaire par les forces armées du monde entier, notamment l'armée américaine, les forces armées britanniques et bientôt l'Allemagne.