L’arme cyber en Ukraine : les trois enseignements à retenir

«L’arme cyber a eu un rôle particulièrement important avant le conflit»

Le général Bonnemaison, chef du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), a rappelé que les opérations dans le cyberespace ont démarré bien avant le déclenchement de la guerre par la Russie le 24 février 2022. En Ukraine, des attaques de haut niveau contre des infrastructures critiques - stations électriques, centres de télécommunication, entreprises… - ont commencé dès 2014. Dans le même temps, l’Ukraine a opéré « une véritable révolution en montant en gamme dans sa lutte informatique défensive ». Ce renforcement de ses capacités de cyberdéfense, développé sous la supervision des puissances occidentales, se caractérise par l’augmentation des budgets dédiés, par le développement d’une stratégie idoine et par la création d’une agence à compétence nationale comparable à l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

«La défense peut prendre l’ascendant sur l’offensive»

La montée en puissance cyber, démarrée dès 2014, a permis à l’Ukraine de montrer une résilience inédite face aux cyberattaques russes. Ces dernières ont « été bien moins percutantes et efficaces que prévu », pointe le général Bonnemaison, notamment en raison de l’appui massif des États-Unis et des Gafam*. Si les experts s’accordaient à dire que la lutte informatique offensive pouvait mettre un pays à genoux, cela n’a pas été le cas en Ukraine, celle-ci étant parvenue à prendre le dessus sur l’offensive russe. Un « scoop et une source d’espoir pour tous les cybercommandeurs aujourd’hui », affirme le COMCYBER : « Cet avantage par le défensif constitue un véritable changement de paradigme (…) La démonstration ukrainienne, c'est : ‘J'arrive à contenir, j'arrive à me réorganiser, j'arrive à utiliser d'autres systèmes pour rebondir, le tout avec une créativité et une innovation importantes’ ».

« Des acteurs éparpillés, complexes et divers »

« Hacktivistes », services de renseignement, cybercriminels, Gafam… : il règne dans le cyberespace une grande confusion entre les acteurs, leurs actions et leurs intentions. « Ma génération, qui a connu les guerres asymétriques, sait que la distinction entre civils et militaires n’a rien d’évident. Mais elle encore plus complexe dans le cyberespace », explique le COMCYBER. Des groupes cybercriminels ont ainsi mené des attaques pour le compte de certains services de renseignement. La porosité grandissante entre ces deux mondes complique l’attribution des attaques informatiques. Côté ukrainien, les « hacktivistes » se sont fortement mobilisés mais ont pêché par leur désorganisation. Hormis une forme de harcèlement, leur action n’a pas été d’une grande efficacité, selon le général Bonnemaison. Les Gafam, quant à eux, ont pris une importance considérable, contribuant largement à la protection de l’Ukraine.