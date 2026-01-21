L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires

Ce 21 janvier, MBDA a annoncé la signature par l'Allemagne d'une nouvelle commande de missiles air-air Meteor. Le montant et le nombre de missiles ne sont pas connus. Cette signature fait suite à l'approbation par le Bundestag (parlement fédéral allemand) d'un pack financier de 50 milliards d'euros. Le département de la Défense allemand ( Bmvg ) avait listé les programmes et systèmes concernés : missiles antiaériens Iris-T SLM, automoteurs d'artillerie RCH-155, missiles de croisière Taurus Neo,... et missiles Meteor.

Ce missile équipera les avions de combat Eurofighter de la Luftwaffe (Force aérienne allemande). D'une portée officielle supérieure à 200 kilomètres, le Meteor utilise un système de guidage radar actif. Sa propulsion est assurée par un statoréacteur, lui offrant une vitesse supérieure à Mach 4 (soit plus de 4939 km/h). Il n'est pas encore possible de confirmer si les futurs F-35A allemands seront eux aussi équipés de ce missile. Cependant, des essais sont en cours pour l'intégration du Meteor sur le Lightning II. Le Royaume-Uni gère la campagne d'intégration sur le F-35B (version V/Stol), avec un premier vol au début de l'année 2025 dans un F-35B de l'USMC. L'Italie gère la campagne d'essais au profit du F-35A, avec des essais en soute réussis le 3 décembre 2025 dans un F-35A ( JPO ).