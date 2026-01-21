L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires

Ce nouveau contrat permettra d'augmenter le stock de missiles Meteor pour les Eurofighter de la Luftwaffe. Des essais effectués l'an dernier ouvrent aussi une possibilité d'emport pour le futur F-35A allemand.
Ce 21 janvier, MBDA a annoncé la signature par l'Allemagne d'une nouvelle commande de missiles air-air Meteor. Le montant et le nombre de missiles ne sont pas connus. Cette signature fait suite à l'approbation par le Bundestag (parlement fédéral allemand) d'un pack financier de 50 milliards d'euros. Le département de la Défense allemand (Bmvg) avait listé les programmes et systèmes concernés : missiles antiaériens Iris-T SLM, automoteurs d'artillerie RCH-155, missiles de croisière Taurus Neo,... et missiles Meteor.
Ce missile équipera les avions de combat Eurofighter de la Luftwaffe (Force aérienne allemande). D'une portée officielle supérieure à 200 kilomètres, le Meteor utilise un système de guidage radar actif. Sa propulsion est assurée par un statoréacteur, lui offrant une vitesse supérieure à Mach 4 (soit plus de 4939 km/h). Il n'est pas encore possible de confirmer si les futurs F-35A allemands seront eux aussi équipés de ce missile. Cependant, des essais sont en cours pour l'intégration du Meteor sur le Lightning II. Le Royaume-Uni gère la campagne d'intégration sur le F-35B (version V/Stol), avec un premier vol au début de l'année 2025 dans un F-35B de l'USMC. L'Italie gère la campagne d'essais au profit du F-35A, avec des essais en soute réussis le 3 décembre 2025 dans un F-35A (JPO).
Toujours engagée dans une course effrénée au développement, la compagnie aérienne turque vient d’annoncer un nouvel investissement de près de 2 milliards d’euros. Une initiative qui vise à renforcer ses infrastructures en termes de maintenance, de fret et de catering pour conforter sa « Vision 2033 », un programme qui doit lui permettre de figurer à cette date dans le top 5 des transporteurs aériens mondiaux, avec un objectif de 800 avions en flotte pour son centenaire.
