L'Algérie renforce son arsenal militaire avec de nouveaux contrats d'armement avec la Russie

Premier exercice conjoint centré sur la lutte contre le terrorisme

En novembre 2022, l'Algérie a accueilli pour la première fois un exercice conjoint avec la Russie intitulé "Bouclier du désert 2022" dans la région de Béchar, frontalière avec le Maroc. Cet exercice était centré sur la recherche, la détection et la destruction de groupes terroristes. Il fait suite aux manoeuvres similaires menées en Ossétie du Nord en octobre de la même année.

Des acquisitions d'armements pour faire face au renforcement des capacités du Maroc

La Russie étant depuis longtemps le principal fournisseur d'armes de l'Algérie, les deux pays ont discuté de nouveaux contrats d'armement lors de la visite du secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nicholaï Patrouchev, en février 2023. L'objectif étant de renforcer davantage la coopération militaire entre les deux pays et de répondre au renforcement des capacités des forces armées royales marocaines. En effet, celles-ci ont multiplié les acquisitions ces dernières années, incluant notamment des CAESAr, des F-16 Viper, des drones et des hélicoptères AH-64E Apache. En 2023, le budget militaire algérien a doublé pour atteindre les 23 milliards d'euros.

Des relations privilégiées entre Alger et Moscou

Les relations privilégiées entre Alger et Moscou ont été renforcées par la visite du secrétaire du Conseil de sécurité russe en Algérie en février 2023. Cette visite a également été l'occasion pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune de rencontrer M. Patrouchev et de discuter du renforcement des relations bilatérales, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire. La visite a été largement médiatisée et a montré l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont atteint trois milliards de dollars en 2021 malgré la pandémie de Covid-19.

