L'Airbus H160 entre en service aux États-Unis avec PHI Aviation

Le premier H160 aux Etats-Unis chez PHI...

Airbus a livré à PHI le premier H160 aux États-Unis, marquant ainsi le début de l'exploitation du H160 dans le pays. Il s'agit du premier des quatre hélicoptères H160 que PHI utilisera pour le transport offshore dans le Golfe du Mexique. PHI, acronyme de Petroleum Helicopters International, est un opérateur qui dispose d'une flotte de plus de 250 machines, aussi bien européennes qu'américaines, lesquelles œuvrent dans les segments Oil & Gas aussi bien que les évacuations médicales d'urgence.

...Dans le domaine Offshore

Avant de commencer les opérations commerciales, l'hélicoptère sera utilisé dans le cadre d'un programme d'essai conçu pour démontrer les capacités du H160 dans l'environnement offshore exigeant. Cela facilitera une entrée en service en douceur, en veillant à ce que l'opérateur et le client final se familiarisent avec la technologie avancée et les caractéristiques de sécurité de l'appareil. Cette livraison fait suite à la certification FAA, qui a été un peu longue à obtenir. Les deux principaux responsables sont les conséquences de la pandémie de COVID qui a limité les déplacements du personnel du régulateur américain mais aussi quelques spécificités propres à la certification américaine. Néanmoins, ces retards et glissements sont désormais derrière le H160, qui s'apprête à débuter la proving route, soit la dernière étape avant la mise en service de la machine. "Il s'agit d'une étape importante pour nos équipes et nos partenaires", a déclaré Scott McCarty, PDG de PHI Group. "Le H160 représente une nouvelle ère pour PHI, renforçant notre engagement en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité pour nos opérations dans le golfe du Mexique", a t-il ajouté.

Une première livraison canadienne

"Avec sa technologie de pointe, le H160 a établi une nouvelle norme dans l'industrie des hélicoptères et nous sommes heureux que les clients américains bénéficient désormais des performances supérieures de l'appareil", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "La faible consommation de carburant du H160, sa capacité à utiliser jusqu'à 50 % de mélange SAF, sa cabine confortable et son excellente visibilité dans le cockpit en font un appareil parfaitement adapté aux opérations offshore, et nous sommes convaincus qu'il excellera dans les missions énergétiques de PHI." Le H160 s'est avéré être un choix populaire pour les clients en Amérique du Nord et la première livraison canadienne de ce type d'hélicoptère a été effectuée récemment à Chartright Air Group. Le H160 est entré en service au Brésil, au Japon, en Arabie Saoudite, en France et dans de nombreux autres pays européens.