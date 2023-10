L'AH-64E Apache amélioré de Boeing effectue son premier vol

Une modernisation de l'Apache

La nouvelle version de l'AH-64E Apache a volé avec succès. L'hélicoptère d'attaque adopte avec un ensemble de capacités améliorées, Boeing continuant de moderniser la plate-forme, dont la mise en service n'est pas à proprement parler récente puisqu'elle remonte à 1984. Le modèle E modernisé de l'Apache, connu sous le nom de Version 6.5, ou V6.5, est la prochaine configuration de l'hélicoptère d'attaque. La précédente étant la version 6, notamment vendue aux Pays-Bas.

Version 6,5

La V6.5, attribuée par le ministère américain de la Défense en décembre 2021, comprend des mises à jour logicielles qui renforcent les capacités et améliorent l'interface pilote. Parmi les améliorations figurent l'optimisation de la planification des itinéraires et des attaques, des fonctionnalités améliorées de la liaison 16. L'intégration d'une interface de systèmes ouverts ouvre de son côté la voie à une approche modulaire des systèmes ouverts pour une interopérabilité maximale, une intégration plus rapide et une mise en œuvre de capacités avancées.

Un même logiciel pour toute la flotte

"Nous sommes très enthousiastes quant au développement en cours du logiciel V6.5, qui ouvre la voie à la modernisation d'Apache", a déclaré le colonel John (Jay) Maher, chef de projet Apache de l'armée américaine. "La V6.5 permet d'aligner l'ensemble de la flotte du modèle E sur le même logiciel, ce qui simplifie la formation et la maintenance tout en ouvrant la voie à la parité des capteurs et des capacités, et permet à l'armée de terre de répondre aux mandats et aux technologies critiques. Assurer la pertinence dans le futur est une priorité absolue", ajoute John Maher.

Vers l'ITE

En s'appuyant sur la V6.5, l'entreprise travaille avec l'armée américaine pour intégrer le moteur à turbine amélioré (ITE). Ce turbomoteur, le General Electric Aerospace T901, offrira des améliorations en termes d'autonomie, de puissance disponible, de temps d'immobilisation et de rendement énergétique, ainsi que des améliorations en matière de maintenance, comme le contrôle de l'état et de l'utilisation, l'entretien et la durée de vie du moteur.