L'Agence nationale de police du Japon devient le nouvel opérateur de l'Airbus H160

Deux H160 pour l'Agence nationale de police japonaise

L'Agence nationale de police (NPA) du Japon a pris livraison de deux hélicoptères Airbus H160, ce qui en fait le premier opérateur parapublic de ce type au Japon. Le premier H160 a été livré à la fin de l'année dernière, et le second en janvier.

Le Japon, premier pays à avoir réceptionné un H160

« Nous sommes très fiers de la livraison de la première version de service public du H160 à notre client de longue date au Japon. C'est l'aboutissement de deux années de travail exceptionnel et de dévouement des équipes en France et au Japon », a déclaré Jean-Luc Alfonsi, directeur général d'Airbus Helicopters au Japon. « Les capacités uniques de ces nouveaux appareils contribueront à élargir l'éventail des missions de maintien de l'ordre de la NPA », ajoute Jean-Luc Alfonsi. Le Japon est un client de longue date d'Airbus Helicopters, dont l'une des dernières commandes en avril 2024 reposait sur trois H225 supplémentaires pour les garde-côtes, portant ainsi le total des machines destinées à opérer à 18 hélicoptères. C'est également au pays du soleil levant que le tout premier H160 a été livré, à All Nippon Helicopter, filiale de All Nippon Airways..

Un hélicoptère occupant tous les segments

Le H160 est l'un des hélicoptères les plus avancés et les plus récents sur le plan technologique, conçu et construit pour offrir les plus hauts niveaux de sécurité opérationnelle tout en offrant un confort inégalé pour les machines de sa catégorie. II se distingue par son rotor équipé des pales Blue Edge, offrant à la fois une portance majorée et une empreinte acoustique réduite, mais également par son empennage biplan, son groupe motopropulseur comprenant deux Safran Helicopter Engines Arrano. Capable d'effectuer des missions très diverses, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre -la gendarmerie nationale s'est notamment équipée de dix appareils-, du transport offshore -sous cette version, l'appareil a été notamment commandé par PHI aux Etats-Unis-, de la recherche et du sauvetage -la Marine Nationale les opère au sein de la flottille 32F- de l'aviation privée et d'affaires, et des services médicaux d'urgence, le H160 est entré en service au Brésil, au Canada, en France, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, en Arabie saoudite, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays d'Europe.