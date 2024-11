L'aéroport de Budapest renforce son réseau européen, notamment vers la France

Pour son programme d'hiver 2024-2025, l'aéroport de Budapest propose un total de dix nouvelles routes, avec une croissance de capacités de 19,8% par rapport à la saison hiver 2023-2024 et un total de 8,6 millions de sièges.

Deux nouvelles lignes vers Paris CDG et Toulouse

Deux nouveautés concernent la France, avec l'ouverture d'une ligne Paris CDG-Budapest exploitée par la compagnie EasyJet depuis le 27 octobre et celle d'une liaison Toulouse-Budapest opérée par la compagnie Ryanair depuis le 28 octobre.

La compagnie irlandaise low cost Ryanair exploite aussi une nouvelle ligne vers Varsovie-Modlin et Wizz Air va aussi opérer cinq autres liaisons vers Gérone, Gênes, Memmingen, Salerne, et Las Palmas (Grande Canarie). Pour la toute première fois, la compagnie espagnole Vueling opèrera pour les fêtes de fin d'année une liaison Budapest-Bilbao qui sera exploitée six fois par semaine pendant la période des vacances.