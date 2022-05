L'aéroport de Bordeaux passe aux PARAFE

Pour fluidifier le parcours des passagers lors de leurs voyages, l'aéroport de Bordeaux a décidé d'investir dans des bornes de reconnaissance faciale PARAFE (Passage Rapide Automatisé aux Frontières Extérieures). 5 sas ont donc été installés au niveau départs du Hall A et autant aux arrivées. Ces sas biométriques sont mis en service pour le contrôle des voyageurs éligibles sur les vols internationaux et les vols Schengen contrôlés. Ils permettent d'augmenter significativement le débit de contrôle (un agent de contrôle aux frontières contrôlant 5 passagers contre un seul auparavant) et de réduire par voie de conséquence, les temps d'attente.

Les PARAFE sont ouverts aux voyageurs majeurs pour la sortie ou l'entrée du territoire français, munis d'un passeport français ou émanant de l'un des 26 autres de l'Union européenne ou de la Suisse, la Norvège, l'Islande, Andorre, Monaco, le Liechtenstein et Saint-Marin. Le dispositif PARAFE permet le contrôle en moins de 30 secondes et sept étapes : le voyageur se présente devant un sas libre, signalé par un voyant vert, il place sur le lecteur son passeport biométrique, il entre dans le sas à l'ouverture déclenchée par la détection du passeport, il se positionne sur le marquage au sol, il enlève son masque, sa casquette, etc... il regarde la caméra à l'écran qui lui fait face, il quitte le sas et poursuit son parcours une fois le passager validé.

Le dispositif complète 4 nouvelles aubettes de contrôle classique qui assureront notamment le contrôle des passagers non éligibles aux nouveaux sas. Le déploiement des nouveaux sas PARAFE a été réalisé en collaboration avec les services de la Police aux Frontières, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, représenté par la Direction générale des Etrangers en France, maître d'oeuvre du système PARAFE. Les données personnelles sont utilisées uniquement le temps du passage dans le sas PARAFE et ne sont pas conservées.