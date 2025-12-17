L'ADAVe de génération 6 de Wisk Aero a décollé pour la première fois

Premier vol de la génération 6

Wisk Aero a annoncé le 16 décembre avoir mené à bien le premier vol de son ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) de 6e génération. Ce vol marque une étape décisive dans le parcours de Wisk vers la commercialisation du premier ADAVe autonome certifié pour le transport de passagers aux États-Unis. Wisk est la seule entreprise à avoir conçu, construit et fait voler six générations d'ADAVe, capitalisant sur les essais des précédentes générations et le retour d'expérience ainsi acquis.

Décollage vertical, vol stationnaire et vol stabilisé

L'aéronef a effectué ses premières manœuvres de décollage vertical, de vol stationnaire et de vol stabilisé dans les installations d'essais en vol de Wisk à Hollister, en Californie. Ce succès valide les systèmes de vol essentiels de l'ADAVe et constitue une première étape cruciale dans le cadre d'une campagne d'essais approfondie. Cette génération 6 fait l'objet d'une demande de certification de type et d'un projet de certification en cours de la part de Wisk.

1 750 vols d'essais au travers des 5 générations

S'appuyant sur les enseignements tirés des cinq générations précédentes d'appareils de Wisk et de plus de 1 750 vols d'essai, la génération 6 est la toute première candidate à la certification FAA pour l'exploitation à venir d'un aéronef commercial autonome de transport de passagers aux États-Unis, avec des marchés de lancement comprenant Houston, Los Angeles et Miami. Ce premier vol en vol stationnaire est un moment charnière dans le parcours de Wisk vers la commercialisation de vols autonomes et sûrs. « Ce premier vol est le moment vers lequel notre équipe a travaillé », a déclaré Sébastien Vigneron, PDG de Wisk.

"Une source précieuse d'informations pour Boeing"

« L'équipe de Wisk a mis au point des technologies de pointe dans les domaines du contrôle de vol, de la détection, de la navigation, de la gestion des missions, de l'alimentation électrique, de l'intégration des systèmes et bien d'autres encore, pour créer un produit conçu dans le cadre d'un concept d'exploitation ciblé. Les méthodes et technologies d'ingénierie sont toutes une source précieuse d'informations pour Boeing, alors que nous travaillons ensemble et les appliquons de manière réfléchie à l'avenir du transport aérien », a déclaré Brian Yutko, vice-président du développement produit chez Boeing Commercial Airplanes et président du conseil d'administration de Wisk. Les aéronefs de Wisk sont entièrement électriques et autonomes, avec une supervision humaine dédiée assurée par un superviseur multi-véhicules basé au sol, un modèle pionnier que Wisk considère comme essentiel pour atteindre des niveaux élevés de sécurité, d'évolutivité et d'accessibilité financière.

La phase initiale des essais vise la mise en place du régime de vol stationnaire

Après avoir réussi son premier vol stationnaire, Wisk mène actuellement un programme d'essais en vol axé sur la validation en toute sécurité de la conception Gen 6, des modèles de simulation et des performances du système. La phase initiale des essais se concentrera sur la mise en place du régime de vol stationnaire, en mettant l'accent sur les décollages, les atterrissages et la stabilité à basse vitesse, avant de passer à des vitesses et des altitudes plus élevées, y compris des manœuvres complexes telles que la transition longitudinale, la transition latérale et les virages à pédale. Chaque essai fournit des données cruciales pour vérifier nos lois de contrôle, les charges structurelles et la dynamique de l'avion, ce qui permet d'apporter les améliorations nécessaires. En parallèle, Wisk continue de perfectionner ses technologies d'autonomie, notamment ses systèmes de détection et d'évitement et de navigation, et collabore étroitement avec la FAA, la NASA, SkyGrid et d'autres organismes afin de créer un espace aérien plus efficace.