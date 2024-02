L'A380 d'Emirates de retour à Nice cet été

L'A380 d'Emirates sera de retour à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à partir du 31 mars 2024. En proposant une offre de sièges supplémentaires, Emirates répond à la demande du marché et permet encore plus d'opportunités vers Dubaï et au-delà à ses clients. En 2024, Emirates célèbrera ses 30 ans d'opérations à Nice.

Renforcement à Lyon

Emirates dessert actuellement la France avec 34 vols hebdomadaires, dont 21 au départ de Paris (3 vols quotidiens), 6 vols au départ de Lyon et 7 vols hebdomadaires au départ de Nice. A noter que, à partir du 1er avril, Emirates augmentera la fréquence de ses vols vers Lyon et desservira la ville quotidiennement, en Boeing 777-300ER. Le vaste réseau de 130 destinations de la compagnie permet aux passagers français d'accéder à un large éventail de correspondances vers l'Asie, l'Océan indien, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Australie, y compris les destinations prisées comme les Maldives, les Seychelles, Phuket et Sydney.