Korean Air étend son service de traçage de bagages

La perte de bagages est toujours une source de stress pour les passagers qui en sont victimes. Depuis des années, les compagnies et les sociétés spécialisées comme SITA travaillent à améliorer le traçage des bagages. Korean Air a lancé un service de traçage et de notification le 1er juin 2020 pour les vols internationaux au départ de Seoul-Incheon. Dès juillet, elle a été étendue à six liaisons au départ de l'Amérique du Nord (dont New York, Dallas et Vancouver) vers l'aéroport d'Incheon. Et depuis le 18 janvier, le service est accessible au départ de quinze villes supplémentaires au départ de l'Europe (Paris, Amsterdam, Francfort et Vienne à partir de l'été prochain), Amérique du Nord (Atlanta, Boston, Honolulu, Las Vegas, Seattle, Washington D.C), Océanie (Auckland, Brisbane, Sydney), Dubaï et Hong Kong.

Réconciliation par système BRS

Le principe du traçage est que les données collectées par le système de "réconciliation" des bagages (BRS), développé indépendamment par Korean Air, sont comparées aux codes barres scannés lors des processus d'enregistrement et de chargement. Le BRS permet non seulement de s'assurer que les bagages se trouvent sur le bon vol, mais aussi de suivre leur acheminement.

Notifications

Par ailleurs, la nouvelle application mobile de Korean Air envoie des notifications aux passagers pour les informer que leurs bagages ont bien été chargés. Les passagers peuvent aussi consulter ces alertes dans la section "notifications" ou "suivi des bagages" de l'application. Dans le courant de l'année, Korean Air prévoit d'étendre ce service à tous les aéroports nationaux et internationaux dans lesquels elle opère.