Korean Air repositionne le Boeing 747-8 sur Paris-Séoul

Dès le 22 mai, Korean Air augmentera de 30% sa capacité en sièges sur la ligne Paris-Séoul, en repositionnant le Boeing 747-8 sur la desserte. Le Boeing 747-8 de Korean Air est configuré en tri-classe avec un total de 368 sièges : 314 en classe économique, 48 en classe Prestige (affaires) et 6 en Première classe.

Une desserte quotidienne complétée par un partage de codes avec Air France

A noter que la classe Prestige (affaires), se répartit en 22 sièges sur le pont supérieur de l'appareil et 26 sur le pont principal. Elle propose aux passagers des fauteuils qui se transforment en lits totalement plats pour garantir le meilleur repos et confort. Le Boeing 747-8 remplacera l'actuel Boeing 777 (qui a une capacité de 277 passagers) qui opère à Paris CDG au terminal 2E en exploitation quotidienne. A noter qu'à cette desserte quotidienne s'ajouter le vol Air France, qui opère six fréquences par semaine entre Paris et Séoul et sur lequel Korean Air est en partage de codes.

La France, seul pays européen desservi en Boeing 747

Le Boeing 747 est un des appareils iconiques du transport aérien mondial. Sa production s'est définitivement achevée en janvier 2023. Sur les 1 574 exemplaires produits et vendus depuis 1970, il ne reste actuellement que 400 modèles en circulation à travers le monde. Korean Air en possède encore 21, dont 10 sont dédiés au transport de passagers. Sur 67 vols hebdomadaires reliant 14 aéroports européens à Séoul, la France sera le seul des douze pays desservis à opérer en Boeing 747. A noter que le niveau de bruit, le niveau d'émissions de carbone et le rendement énergétique a été fortement améliorer sur ce modèle par Korean Air.

Pour découvrir les cabines du Boeing 747-8 de Korean Air en visite virtuelle, cliquez-ici.