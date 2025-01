Korean Air a mis en service son premier Airbus A350-900

D'abord le Japon, puis l'Europe au second semestre 2025

Korean Air vient de mettre en service son premier Airbus A350-900. L'appareil assure deux vols quotidiens entre Séoul et Osaka. Un second A350-900 desservira la liaison quotidienne entre Séoul et Fukuoka. Après cette phase de "familiarisation des équipages", le long-courrier sera exploité sur Taipei dès le mois de mars prochain, avant de desservir des destinations long-courriers telles que Madrid et Rome dans le second semestre de l'année.

311 passagers en deux classes

Korean Air a fait le choix d'un aménagement cabine pour un total de 311 passagers répartis en deux classes : 28 en classe Affaires (Prestige) et 283 en classe Economique. La compagnie aérienne fait partie de cette dizaine d'opérateurs qui ont aménagés leurs A350-900 avec deux classes : Air Mauritius, Ethiopian Airways, Fiji Airways, Qatar Airways, Sichuan Airlines, Singapore Airlines (pour une des trois configurations/ndlr), Thai Airways, Turkish Airlines. French Bee aussi mais il s'agit de classe Eco Premium et classe Eco. Les capacités totales et donc les densités ne sont pas les mêmes puisque l'on va de 283 (Qatar Airways) à 343 (Ethiopian). French Bee reste à part avec ses 411 sièges. Avec ses 311 sièges, Korean Air se place juste derrière Qatar Airways.

Le groupe des 303 à 321 sièges

Les opérateurs de l'A350-900 compte un club des moins de 300 sièges, quelque soit la configuration choisie. Vient après le groupe des 303 à 321 sièges : Singapore Airlines (303 pour l'une des trois configurations), United Airlines et Vietnam Airlines (305), Delta Air Lines et Starlux (306). Après, on passe au delà des 310 : Asiana (311), Emirates et Air China (312), China Southern (314), Air India (316), Lufthansa (318, une des quatre configurations/ndlr), ITA Airways (319) et Thai Airways (321).