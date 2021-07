Kongsberg fournira les missiles antinavires NSM et le système de combat ORCCA à l'Allemagne et à la Norvège

Contrat pour Kongsberg

La société norvégienne Kongsberg fournira son missile NSM (Naval Strike Missile) et son système de combat ORCCA sur les 6 sous-marins d'attaque type 212CD acquis par la Norvège et l’Allemagne. Le montant de ce contrat est estimé à 430 millions d'euros.

Systèmes ORCCA et NSM

Le système ORCCA a été conçu par KTA Naval Systems, joint-venture entre Thyssenkrupp Marine Systems et Kongsberg. Rendu public en septembre 2019, il utilise des systèmes d’analyses fondés sur l'IA, et combinés à une console multifonction pour faciliter la prise de décision. Il a été notamment conçu pour interagir avec les pays-membres de l’OTAN. Le NSM, développé par Kongsberg Défense et Raytheon, est un missile de croisière antinavire (portée 185 km) et d’attaque terrestre (portée jusqu'à 555 km), doté d’un système de reconnaissance d'image autonome, qui lui permet d'être furtif car sans émission électromagnétique. D'autant que les concepteurs ont accordé beaucoup d'importance à sa cinématique, fondée sur des trajectoires évasives et au ras de la mer. Subsonique, sa vitesse serait de Mach 0,9 (1111,32 km/h environ). Il a été conçu pour remplacer le missile Penguin. Les Etats-Unis, le Canada, la Pologne, la Roumanie, la Malaisie en ont également fait l'acquisition, et l'Ukraine serait toujours en négociation.

Livraisons

Les six sous-marins 212 CD (Pour « Common Design ») ont été conçus par Thyssenkrup Marine Systems, et doivent être livrés à l’Allemagne (deux exemplaires) et à la Norvège (quatre exemplaires). La date indiquée pour la livraison du système ORCCA est cohérente avec la date de livraison des sous-marins aux marines des deux pays, puisque le premier 212CD doit être livré à Oslo en 2029 (la date initiale était 2026), et Berlin recevra ses sous-marins en 2031 et 2034.