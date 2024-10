KNDS France : Bataille judiciaire ou échec stratégique ? Le dilemme face à l’armée brésilienne

KNDS France face à l’échec au Brésil : Bataille judiciaire ou stratégie insuffisante ?

En mars dernier, l’armée brésilienne a fait le choix de l’obusier israélien ATMOS 2000 au détriment du CAESAr de KNDS France dans le cadre du programme VBCOAP (Viatura Blindada de Combate Obus Autopropulsada). Ce programme d’armement visait à fournir à l’armée brésilienne 36 obusiers automoteurs, dans un contrat évalué à 180 millions d’euros. KNDS France, estimant que la procédure d’appel d’offres était entachée d’irrégularités, a choisi de contester cette décision devant la Cour fédérale des comptes du Brésil. Mais dans un marché où la compétitivité et la diplomatie jouent des rôles déterminants, une telle démarche judiciaire est-elle vraiment la meilleure stratégie pour l’industriel français ?

L’ATMOS 2000 : un choix qui allie performance et diplomatie

La sélection de l’ATMOS 2000 par l’armée brésilienne a surpris de nombreux observateurs, KNDS France en tête. Le CAESAr, reconnu pour ses performances sur de nombreux théâtres d’opérations, avait été pressenti comme un candidat sérieux face aux autres concurrents : le Zuzana 2 slovaque, le SH15 chinois, et l’obusier israélien d’Elbit Systems. Cependant, c’est l’ATMOS 2000 qui a finalement remporté ce contrat crucial, malgré les tensions diplomatiques récentes entre le Brésil et Israël.

Ces tensions, provoquées par les déclarations du président Lula da Silva concernant les actions israéliennes à Gaza, ont semblé un temps compromettre la candidature d’Elbit Systems. Pourtant, le ministre brésilien de la Défense, José Múcio, a affirmé qu’aucune considération politique ne viendrait remettre en cause une décision fondée sur des critères purement techniques. En effet, l’ATMOS 2000 a été jugé plus en adéquation avec les besoins opérationnels de l’armée brésilienne, notamment en matière de performance et de coûts, ce qui a renforcé sa position face au CAESAr.

Une stratégie française mise en question

L’échec de KNDS France dans cet appel d’offres rappelle un épisode similaire : celui du Rafale. En 2013, l’avion de chasse français, produit par Dassault Aviation, avait perdu face au Gripen suédois pour équiper l’armée de l’air brésilienne. Cet échec avait été attribué à une offre financière et technique jugée insuffisamment attractive pour le Brésil, malgré les négociations avancées entre les deux pays.

Aujourd’hui, KNDS semble revivre ce scénario. Malgré les qualités techniques reconnues du CAESAr, l’industriel français peine à s’adapter aux attentes spécifiques des marchés internationaux. L’un des points soulevés dans sa contestation judiciaire est que l’ATMOS 2000 n’aurait pas encore atteint la maturité opérationnelle exigée par le cahier des charges. Pourtant, c’est peut-être cette capacité à ajuster son offre qui a permis à Elbit Systems de séduire l’armée brésilienne. Cette flexibilité face aux exigences locales, couplée à une compétitivité tarifaire, apparaît comme un élément clé dans la compétition sur les marchés internationaux de défense.

Le poids de la diplomatie dans les marchés d’armement

Les contrats d’armement ne se résument jamais à des questions purement techniques. Ils sont étroitement liés aux relations diplomatiques entre les États. Si la France avait su tisser des liens forts avec le Brésil, notamment avec la vente de sous-marins Scorpène en 2009, la situation géopolitique actuelle complique ces relations. Le président Emmanuel Macron, lors du lancement du sous-marin Tonelero, avait exprimé son désir de renforcer la coopération militaire entre la France et le Brésil. Pourtant, ce rapprochement n’a pas suffi à garantir le succès du CAESAr face à l’ATMOS 2000.

Elbit Systems, avec l’ATMOS 2000, bénéficie non seulement de ses solides performances techniques, mais aussi d’une certaine diplomatie technologique. La capacité à offrir des transferts technologiques adaptés aux besoins locaux, ainsi que des solutions moins coûteuses, semble jouer en faveur des industriels israéliens sur la scène internationale. Malgré les tensions politiques, l’armée brésilienne a fait preuve de pragmatisme en privilégiant une solution technique qu’elle jugeait plus adaptée.

Contestation judiciaire : un pari risqué pour KNDS France ?

Face à ce revers, KNDS France a opté pour une réponse juridique en contestant la légitimité de l’appel d’offres brésilien. Si cette démarche peut sembler justifiée du point de vue de l’industriel, elle n’est pas sans risques. Sur le long terme, une telle contestation pourrait altérer les relations entre KNDS et le Brésil, un marché crucial pour l’industrie de la défense française. De plus, elle ne garantit en rien un renversement de la situation.

L’histoire récente des grands contrats d’armement montre que les batailles judiciaires sont rarement couronnées de succès. L’exemple du contrat Rafale au Brésil en est la preuve : malgré de nombreux efforts diplomatiques et juridiques, la France n’a pas réussi à inverser le cours des événements. KNDS France devrait donc s’interroger sur la pertinence de cette stratégie, et envisager des ajustements pour s’adapter plus efficacement aux attentes de ses partenaires internationaux.

Une leçon pour l’avenir : innovation et adaptation

L’échec de KNDS France dans le cadre du programme VBCOAP met en lumière la nécessité pour l’industriel français de repenser sa stratégie à l’international. La contestation judiciaire ne doit pas devenir un réflexe face à chaque revers commercial. Au contraire, l’épisode brésilien montre l’importance de la flexibilité et de l’innovation dans un marché globalisé de plus en plus concurrentiel.

Pour la France, qui a toujours misé sur l’excellence technologique de ses produits de défense, cet échec doit servir de leçon. À l’avenir, il sera crucial de ne pas seulement proposer les meilleures solutions techniques, mais aussi de savoir les adapter aux exigences locales, en matière de prix, de maintenance et de transferts technologiques. KNDS France, malgré cette défaite, a encore toutes les chances de rebondir sur d’autres marchés. Mais pour cela, il faudra accepter de repenser certaines approches commerciales, et se concentrer sur les véritables attentes des armées étrangères.

Innovation et diplomatie, les clés du succès à l’international

Le revers de KNDS France face à Elbit Systems au Brésil illustre à quel point les marchés internationaux de l’armement sont complexes, mêlant considérations techniques, économiques et diplomatiques. Si la contestation judiciaire de KNDS est compréhensible, elle semble être une réponse à court terme. L’avenir des grands contrats d’armement repose avant tout sur la capacité des industriels à innover et à s’adapter aux besoins spécifiques des pays clients.

L’échec du CAESAr rappelle celui du Rafale en 2013, où la France s’était également heurtée à des offres mieux ajustées. Ce nouveau revers doit encourager KNDS France à repenser sa stratégie et à mettre l’accent sur la compétitivité globale de ses offres, en termes de coût, de flexibilité et de transfert technologique. Si cette leçon est retenue, l’industriel pourra espérer mieux se positionner sur les prochains appels d’offres internationaux, et éviter de nouvelles déconvenues.