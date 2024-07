KLM et ZeroAvia prévoient un vol de démonstration à zéro émission utilisant de l'hydrogène liquide

Un vol de démonstration avec moteurs ZA2000...

ZeroAvia et KLM Royal Dutch Airlines ont annoncé au salon de Farnborough qu'ils allaient travailler à un vol de démonstration utilisant les moteurs ZA2000 de ZeroAvia, à zéro émission et à hydrogène-électricité, pour un gros avion régional à turbopropulseurs. Les moteurs hydrogéno-électriques utilisent l'hydrogène dans des piles à combustible pour produire de l'électricité, qui est ensuite utilisée pour alimenter les moteurs électriques afin de faire tourner les hélices de l'avion. La seule émission est de la vapeur d'eau à basse température, et des études estiment donc que l'impact sur le climat peut être réduit de 90 % par rapport aux vols typiques alimentés au kérosène.

...Entre deux aéroports en 2026

Comme première étape importante, les entreprises visent à effectuer une première démonstration de vol de A à B entre deux aéroports en 2026. Outre l'identification de la paire d'aéroports optimale, les chantiers immédiats consisteront à obtenir les autorisations réglementaires de vol, à garantir l'approvisionnement en hydrogène liquide et à mettre en place l'infrastructure de soutien pour le ravitaillement des aéronefs. Grâce à cette collaboration, KLM et ZeroAvia fournissent les éléments nécessaires à l'adoption de vols plus propres sur le réseau de KLM. En outre, le projet de démonstration accélérera le développement de concepts d'exploitation pour les avions à hydrogène dans l'UE.

Une base de connaissance

KLM a pour objectif d'être une compagnie aérienne plus durable. Le soutien aux technologies de pointe telles que l'hydrogène et l'aviation électrique est l'un des trois piliers de la décarbonisation du secteur de l'aviation. Les divisions de maintenance de KLM et d'Air France ont déjà travaillé avec ZeroAvia pour créer une base de connaissances permettant de réaliser des opérations de maintenance et de réparation efficaces pour les avions à pile à hydrogène.

Essais au sol des technologies clés du ZA2000

ZeroAvia a déjà testé un prototype de son premier moteur ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique. La société a également réalisé des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les technologies clés du système ZA2000, notamment les réservoirs cryogéniques ou LH2, les piles à combustible PEM à haute température et les systèmes de propulsion électrique. Le système ZA2000 prendra en charge des avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR72 ou le Dash 8 400.