Kiev s'offre un satellite de reconnaissance

Donnes l’oseille ou tire-toi

Selon le ministre ukrainien aux secteurs stratégiques de l’industrie Oleg Ouriskii, l’Ukraine a avancée la somme nécessaire à l’envoi de son satellite « Sich-2-30 ». Le lancement aura lieu en décembre prochain depuis les Etats-Unis, pour un coût qui serait de 1 millions de dollars depuis un lanceur « Falcon 9 » de la société de Elon Musk « SpaceX ». Pour cette transaction, l’Ukraine est passée par l’intermédiaire de la société néerlandaise « ISALAUNCH ».

Satellite de reconnaissance

A l’origine conçu sous la dénomination de « Sich-2-1 » le satellite a été renommé « Sich-2-30 » en hommage aux 30 ans de l’indépendance de l’Ukraine (Le 24 août prochain). Le projet avait été lancé en 2013. Son poids serait de 170kg , pour une charge utile de 40 kg. Sa résolution serait de 7,8m et la largeur de la zone étudiée de 47 km. Le satellite sera positionné en orbite héliosynchrone à 668 km d’altitude, et son inclinaison sera de 98,1°. Il a été développé par le bureau d’études « Yuzhnoyé », et a été conçu pour réaliser des photographies de la Terre, et surveiller la magnétosphère terrestre. « Yuzhnoyé » précise sur son site Internet que « Sich-2-1 » est « une version modifiée du satellite Sich-2 lancé en 2011 » et tombé en panne de batteries quelques mois après son lancement. En lançant ce satellite, l’Ukraine se dote de d’une capacité de surveillance large champ. Une capacité qui pourrait être complétée par d'autres plateformes dédiées au renseignement optique ou électromagnétique.

Réalisable ?

L’Ukraine a l’intention de lancer une constellation de sept satellites au minimum, selon M. Ouriskii, tandis que le bureau d’études « Yuzhnoyé » ne mentionne que 5 satellites de prévus. En plus du « Sich-2-1 » (« Sich-2-30 »), l’Ukraine compte envoyer dans l’espace deux satellites en 2022 (« Sich-2M » et « Sich 2-2 ») ; un en 2026 (« Sich-3-0) et un en 2028 (Sich-3R »). Le budget ukrainien pour son programme satellitaire sur la période 2021-2025 (adopté en janvier dernier) est de près de 15 milliards de hryvnias (450 millions d’euros). Le programme met l’accent sur le développement de technologies spatiales nationales, la volonté de travailler avec les Etats étrangers, et la participation aux programmes GEOSS et Copernic. Reste à savoir si l’Ukraine a les moyens (financiers) de ses ambitions, alors que Kiev n’a lancé, sur 1994-2011, « que » 5 satellites (« Sich-1 » en 1994 ; Okean-M » et « Okean-O » en 1999 ; « Sich-1M » en 2004 ; et « Sich-2 » en 2011) . Et que des entreprises se plaignent de l’absence de financements gouvernementaux pour les projets classifiés du ministère de la Défense. La presse ukrainienne cite le retard pris par le ministère pour les commandes de systèmes « Grom », « Olha » et « Olha-M » auprès de l’usine chimique de Pavlograd, chargée de l’équipement des moteurs de fusées.