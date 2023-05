Kawasaki devient un investisseur stratégique de VoltAero

Kawaski Motors, investisseur stratégique de VoltAero

Kawasaki Motors Ltd. est devenu un investisseur stratégique de VoltAero, en participant au financement de série B pour le développement, la production et la certification de la famille d'avions électriques-hybrides Cassio de VoltAero. Cet investissement, annoncé avant l'ouverture du salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition, soit le salon européen de l'aviation d'affaires qui se tient du 23 au 25 mai 2023 à Genève en Suisse), marque la dernière étape du programme Cassio, unissant VoltAero et Kawasaki dans une vision commune de l'avenir de l'aviation électrique.

"Créativité du design et la technologie innovante"

"L'expertise de Kawasaki en matière de moteurs et sa capacité d'innovation apportent une nouvelle dimension à VoltAero, alors que nous achevons la définition finale de notre groupe motopropulseur électrique-hybride pour la famille d'avions Cassio ", a déclaré Jean Botti, PDG et directeur de la technologie de VoltAero. "Le fait que Kawasaki soit un investisseur stratégique est un autre vote de confiance important pour le programme Cassio. Hiroshi Ito, président-directeur général de Kawasaki Motors Ltd, a ajouté : " Nous avons été profondément impressionnés par la créativité du design et la technologie innovante de VoltAero dans le secteur de l'aviation, ainsi que par son sens aigu de la mission qui consiste à contribuer à l'avènement d'une société neutre en carbone, et nous avons décidé d'investir dans VoltAero. Nous sommes ravis de contribuer à la croissance de VoltAero grâce à cet investissement".

Vers l'industrialisation du Cassio 330

La série B marque la troisième phase de financement de VoltAero, qui se positionne pour l'industrialisation de son Cassio 330 - le premier de la famille d'avions électriques-hybrides de Cassio. La conception de la cellule de VoltAero pour la série d'avions Cassio est basée sur un fuselage élégant et optimisé sur le plan aérodynamique, un canard fixe à l'avant, et une aile orientée vers l'arrière avec deux flèches qui soutiennent un empennage horizontal haut. En intégrant le système de propulsion électrique-hybride breveté de VoltAero dans la cellule spécialement conçue par la société, la famille d'avions Cassio offrira des performances supérieures d'un ordre de grandeur par rapport à la concurrence actuelle, et des coûts d'exploitation nettement inférieurs.

Prolongateur d'autonomie

Le concept de propulsion de VoltAero est unique : Les avions Cassio utiliseront des moteurs électriques dans le système de propulsion situé à l'arrière du fuselage pour une alimentation entièrement électrique pendant le roulage, le décollage, le vol principal (si la distance parcourue est inférieure à 150 km) et l'atterrissage. La fonction hybride - avec un moteur à combustion interne - entre en jeu en tant que prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de solution de secours en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable sécurité intégrée.

3 versions du Cassio

Les avions Cassio de série seront construits en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et d'homogénéité. Cette famille constituera une ligne de produits hautement performants et fiables pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires privés, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac).

Le Cassio 330 premier à entrer en service

Le premier à entrer en service est le Cassio 330, doté de cinq sièges et propulsé par un système de propulsion électrique-hybride de 330 kilowatts. Le Cassio 480 de VoltAero, de six places, aura une puissance de propulsion électrique-hybride de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600 aura une capacité de 12 places et une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts. VoltAero a son siège à l'Aérodrome de Royan-Médis, dans le sud-ouest de la France, et ses Cassio seront assemblés dans une installation spécialement construite à cet effet à l'aéroport de Rochefort Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine.