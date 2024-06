Jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour la police fédérale du ministère allemand de l'Intérieur

Jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour la police fédérale allemande

Le ministère allemand de l'Intérieur a commandé jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour sa police fédérale. Cette commande record pour le H225 comprend 38 commandes fermes et des options pour six hélicoptères supplémentaires. Sa charge utile, son rayon d'action et ses systèmes avancés en font un appareil polyvalent capable d'effectuer un large éventail de missions de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure, allant du transport de forces spéciales à la lutte contre les incendies et aux secours en cas de catastrophe. Les livraisons devraient débuter en 2029.

Le H225 remplacera les hélicoptères H155 et AS332 en service

Le H225 remplacera les hélicoptères H155 et AS332 en service au sein de la police fédérale allemande depuis plus de 20 ans. La commande du H225 assurera une transition en douceur pour les pilotes et le personnel de maintenance. Le contrat comprend également des moyens de formation et des lots de pièces détachées. Le nouveau et puissant système de mission et de communication garantit une meilleure connaissance de la situation et une transmission fluide des données entre les forces de police. Il est également doté d'une boîte de vitesses principale améliorée et d'un système étendu de surveillance de l'état et de l'utilisation, ce qui accroît la sécurité et contribue à réduire les coûts. Avec une masse maximale au décollage de 11 160 kg, le H225 offre une autonomie accrue de plus de 832 kilomètres (1 107 km avec les réservoirs de carburant externes) et une charge utile externe inégalée de 4 750 kg, essentielle pour des missions telles que les secours en cas de catastrophe et la lutte contre les incendies. L'ambition d'Airbus Helicopters est que l'hélicoptère puisse voler avec 100 % de carburant aviation durable d'ici 2030, ce qui a déjà été démontré à l'ILA Berlin 2022.

La Bundespolizei allemande exploite 94 hélicoptères Airbus

La Bundespolizei allemande exploite 94 hélicoptères Airbus, allant du monomoteur H120 utilisé pour la formation des pilotes, à plus de 40 hélicoptères bimoteurs de la famille H135 pour plusieurs missions, notamment les services médicaux d'urgence pour le compte de l'Office fédéral de la protection civile et de l'assistance en cas de catastrophe (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), et la famille Super Puma, dont le H225 est la variante la plus récente. Le partenariat a débuté en 1962, lorsque la Bundespolizei (à l'époque Bundesgrenzschutz) a mis en service son Alouette II, fabriquée par Aérospatiale, prédécesseur d'Airbus. Offrant le meilleur rayon d'action, la meilleure vitesse, la meilleure charge utile et la meilleure fiabilité dans la catégorie des bimoteurs de 11 tonnes, le H225 est le dernier membre de la famille Super Puma d'Airbus Helicopters, qui a accumulé plus de 6 millions d'heures de vol par tous les temps dans le monde entier.