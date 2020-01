Joby Aviation et Toyota vont développer un taxi aérien urbain

Joby Aviation, une entreprise aérospatiale californienne qui construit des aéronefs électriques à décollage atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL) pour un éventuel service de taxi aérien, affirme avoir recueilli 590 millions de dollars, dont 394 millions de dollars en provenance de Toyota Motor Corporation. Cette annonce intervient quelques jours après la signature par le concurrent de Toyota, le constructeur automobile coréen Hyundai, d'un accord avec Uber pour la fabrication de son avion-taxi aérien eVTOL : https://www.air-cosmos.com/article/hyundai-et-uber-partenaires-dans-le-dveloppement-dun-evtol-22350.



L'aéronef de Joby de cinq places (avec pilote à bord) peut voler à une vitesse de 322 km/h et sur une distance de 241 km (soit 130 nautiques) sur une seule charge, selon son constructeur. De son côté, Toyota affirme que son principal intérêt est d'offrir une mobilité pour tous en tirant parti des technologies émergentes. En plus d'investir 394 millions de dollars dans Joby, Toyota partagera son expertise dans la fabrication, la qualité et le contrôle des coûts pour le développement et la production des avions eVTOL révolutionnaires de Joby Aviation.

« Le transport aérien a été un objectif à long terme pour Toyota, et pendant que nous poursuivons notre travail dans le secteur de l'automobile, cet accord nous fixe le cap sur le ciel », a déclaré Akio Toyoda, président et chef de la direction de Toyota Motor Corporation.