Jeux Olympiques et Paralympiques : Le groupe ADP et Air France dans les starting-blocks

Après de nombreux mois de préparation, d’annonces en tous genres, de changements de plans, nous sommes donc à 15 jours pile de l’ouverture officielle de l’événement mondial que vont être les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et pour cette double arrivée du monde entier à Paris, il était absolument primordial que le groupe ADP et Air France se préparent longtemps