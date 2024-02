JetBlue subit un nouveau revers

C'est donc à un nouveau vent contraire que la low cost américaine JetBlue a dû faire face le 16 janvier dernier, avec la décision d'un juge fédéral de Boston, qui a bloqué le projet de fusion avec la compagnie Spirit Airlines. Cette décision faisait suite à la plainte sur le projet de fusion déposée en mars par le département américain de la Justice.

Un blocage très politique

« La compagnie créée par la fusion de JetBlue et Spirit viendrait sûrement ajouter de la concurrence sur les plus grandes compagnies du pays. Néanmoins, dans le même temps, les consommateurs qui comptent sur le modèle à bas coût spécifique de Spirit seraient touchés », précise le juge William Young. L'opération entraînerait « des prix en moyenne plus élevés pour les clients », estime le magistrat. « Cette décision est une victoire pour les dizaines de millions de voyageurs qui auraient dû faire face à des prix plus élevés, et moins de choix », a déclaré, dans un communiqué, le ministre de la Justice américain, Merrick Garland. Le président américain lui-même, Joe Biden, a salué sur son compte X (ex-Twitter) une « « victoire pour le consommateur » et a rappelé sa volonté de « continuer à se battre pour protéger les consommateurs et appliquer les lois visant les pratiques anticoncurrentielles ». Dans un communiqué commun, les deux compagnies ont immédiatement indiqué être « en désaccord » avec le jugement fédéral de Boston. « Nous pensons toujours que notre rapprochement est la meilleure solution pour améliorer la concurrence nécessaire et pour fournir des prix faibles et un service de qualité aux clients tout en augmentant notre capacité à lutter face aux transporteurs américains dominants », avaient-elles alors écrit. « Nous évaluerons quelles sont nos options dans le cadre du processus légal », avaient-elles souligné. Les deux compagnies avaient dévoilé leur projet de fusion fin juillet 2022, après plusieurs mois d'allers-retours et de surenchères avec Frontier, qui était la première compagnie à s'être rapprochée de Spirit, avant que JetBlue ne fasse une offre non sollicitée pour reprendre la compagnie jaune. Finalement, l'offre de JetBlue sur Spirit s'était fixée à 3,8 Md$. Si elle était menée à bien, la création de la nouvelle entité se placerait en cinquième position derrière les « Big Four » : American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines et United Airlines. Selon les chiffres fournis par JetBlue et Spirit, la part de marché de l'entité fusionnée serait de 9 %. Bien loin des 73 % de la capacité en sièges contrôlée ensemble par les quatre premiers transporteurs aériens américains.

JetBlue commence à douter

Comme on pouvait s'y attendre, JetBlue et Spirit ont fait appel de la décision du juge de Boston, le vendredi 19 janvier. Néanmoins, JetBlue s'est, semble-t-il, fait un peu prier pour se décider à faire appel devant une cour fédérale. Selon l'agence de presse Reuters, la direction de Spirit a indiqué à JetBlue que leur contrat de vente les obligeait à épuiser les options légales pour conclure leur accord et qu'ils devraient faire appel de la décision du juge. Mais depuis juillet 2022, date de lancement du projet de fusion avec JetBlue, les activités et la situation financière de Spirit se sont considérablement détériorées, ce qui commencerait à faire réfléchir JetBlue aux moyens de sortir de l'accord. Comme l'explique Reuters, certains analystes ont souligné que JetBlue pourrait avoir intérêt à payer à Spirit et à ses actionnaires une indemnité de rupture de 470 M$ pour mettre fin à l'accord. Mais pour ce faire, JetBlue doit démontrer qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour conclure l'accord. JetBlue avait déjà cherché à répondre aux préoccupations des régulateurs américains en acceptant de céder des portes d'embarquement et des créneaux horaires dans les principaux aéroports de NewYork,Boston, Newark et de Fort Lauderdale. Selon l'accord de fusion, la date limite pour la clôture de l'opération était fixée au 28 janvier. Et, dès le vendredi 26 janvier, JetBlue avait informé la direction de Spirit Airlines que certaines conditions requises dans l'accord de fusion pourraient ne pas être remplies avant la date limite.« La démarche de JetBlue vise à forcer la résiliation de l'accord ou à le restructurer à un nouveau prix d'achat », a déclaré à Reuters Steve Segal, avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions au cabinet d'avocats Buchalter. Selon l'avocat, les inquiétudes croissantes concernant les finances et l'avenir de Spirit pourraient être considérées comme un « effet négatif important », ce qui offrirait à JetBlue un argument juridique pour annuler l'accord.

Spirit Airlines au bord du gouffre

Cela lui permettrait surtout de ne pas avoir à prendre en charge la dette de Spirit, qui serait clairement la plus grande perdante de la fin de l'accord, puisqu'elle évoque déjà une éventuelle entrée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, l'équivalent en droit français du dépôt de bilan et du redressement judiciaire. En effet, Spirit a été très durement touchée par la crise sanitaire et la compagnie ultra low cost traîne une dette de 1,1 Md$ qui arrive à échéance l'année prochaine. La compagnie n'a pas enregistré de profits depuis 2019. La compagnie a été aussi fortement impactée par les problèmes du motoriste Pratt&Whitney sur le moteur GTF, puisque Spirit Airlines est la compagnie américaine la plus utilisatrice de ce type de moteur. Pour tenter d'éponger ses dettes, Spirit a annoncé qu'elle avait rendu 25 de ses avions qu'elle avait en leasing et a pu récupérer 465 M$ pour réduire sa dette et 419 M$ en cash. Elle étudie des réductions de coût à hauteur de 100 M$ qu'elle pourrait mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année 2024.

JetBlue va devoir changer de stratégie

Du côté de JetBlue, la santé financière est beaucoup plus solide mais la fin du projet de fusion avec Spirit est le deuxième camouflet que la compagnie a à subir après une première décision d'un juge fédéral, en mai 2023, qui avait conclu que son accord de partenariat stratégique de coentreprise avec American Airlines, la « Northeast Alliance », pourtant en vigueur depuis 2021, violait les lois anti-trust américaines. Cette coentreprise permettait aux deux transporteurs de coordonner leurs vols et de partager leurs revenus. Les deux alliés avaient commencé à « détricoter » leur alliance à partir de juillet 2023. « Nous espérons que le fait de retirer de la table les préoccupations déplacées du ministère américain de la Justice concernant notre alliance avec un ancien transporteur, lorsque nous irons procès cet automne pour obtenir l'approbation du tribunal pour aller de l'avant avec notre acquisition de Spirit »,avait, à l'époque, déclaré Robin Hayes, le directeur général de JetBlue pour justifier de sa décision de ne pas avoir fait appel sur la fin de la « Northeast Alliance ». Avec la fin du deal de fusion avec Spirit, cette stratégie à deux coups de la compagnie low cost semble donc avoir fait long feu. Devant la concurrence très forte que tous les transporteurs aériens américains connaissent sur le marché intérieur US, JetBlue va donc devoir à nouveau changer son fusil d'épaule en attendant une aggravation tout à fait envisageable de la situation financière et économique de Spirit, en portant son intérêt sur un autre candidat possible à racheter, ou en développant un peu plus, et plus rapidement, ses liaisons transatlantiques vers l'Europe pour trouver de nouveaux leviers de croissance.