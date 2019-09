JetBlue prend l'IFE Avant de Thales pour ses Airbus A220

Déjà cliente de Thales qui a déployé la télévision en direct sur ses Airbus A320 dès le début des années 2000, JetBlue a sélectionné le système multimédia de bord ou IFE Android Avant de Thales pour ses futurs Airbus A220-300 dont les premier exemplaires arriveront en 2020. Doté de serveurs de grande capacité avec stockage local des contenus, le nouvel IFE de Thales s’intègre au système de connectivité de bord. "Chaque siège des Airbus A220 de JetBlue bénéficiera d’un écran 10” haute définition (HD) de dernière génération, avec fonctionnalité « picture-in-picture », applications connectées et personnalisées, programmes audio et vidéo à la demande et appariement des terminaux mobiles personnels pour encore plus de personnalisation et d’options de divertissement. Tous les passagers auront accès à des ports USB et à des prises électriques pour recharger leurs appareils mobiles".