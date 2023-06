JetBlue : panne moteur d'un Airbus A320

Panne moteur au décollage

Le 1er juin 2023, un avion de la compagnie JetBlue, un Airbus A320 immatriculé N657JB, a rencontré une panne moteur à l'aéroport international John F. Kennedy aux États-Unis. L'Airbus A320 a réussi à retourner en toute sécurité à l'aéroport JFK en utilisant le moteur restant de la turbosoufflante.

L'incident impliquant l'avion immatriculé N657JB a commencé lors du décollage de l'A320-232 à 8h35, heure locale, à destination d'Atlanta. Alors que l'avion était en montée et avait dépassé une altitude de 9 000 pieds, le moteur gauche a signalé une alerte de température élevée. Par mesure de précaution, les pilotes ont décidé de faire demi-tour et de revenir à l'aéroport JFK. Le déroutement a duré environ 12 à 14 minutes et l'atterrissage d'urgence s'est déroulé en toute sécurité. L'avion comptait 128 personnes à bord, dont deux pilotes et quatre hôtesses de l'air