JetBlue met en service son premier Airbus A220-300

Trois Airbus A220-300 d'ici fin mai

La compagnie aérienne américaine JetBlue Airways vient de mettre en service commercial son premier Airbus A220-300 entre Boston et Tampa. Un deuxième exemplaire est attendu dans les prochains jours et un troisième d'ici à la fin du mois de mai 2021. Les premiers d'une commande passée en 2018 pour un total de 60 exemplaires fermes assortis d'options pour 60 appareils supplémentaires propulsés par des moteurs Pratt & Whiney GTF. JetBlue a depuis converti dix de ces options en achats fermes portant sa commande à 70 A220-300. JetBlue a choisi un aménagement classe unique pour 140 passagers avec des sièges Collins équipés de systèmes audio-vidéo diffusant une large gamme de programmes.

JetBlue, troisième exploitant nord-américain

Le transporteur devient le troisième opérateur nord-américain du moyen-courrier après Delta Air Lines et Air Canada. La première a commandé 45 A220-100 dont 41 ont d'ores et déjà été réceptionnés ainsi que 50 A220-300 avec, pour Delta Air Lines, un aménagement cabine pour 130 sièges répartis en trois classes : Première (12 sièges), Premium Economie (30) et Economie (88). Air Canada se situe entre Delta et Jetblue avec 137 sièges répartis en deux classes : Affaires (12) et Economie (125).

Bientôt au tour de Breeze Airways ?

Le quatrième opérateur de l'A220 en Amérique du Nord sera Breeze Airways qui a commandé ferme 60 A220-300 et autant d'options dont 20 auraient été récemment transformées en achats fermes. Breeze Airways débutera ses activités avec de l'Embraer E195 de seconde main avant de très vite passer à l'A220-300 à une échéance qui est annoncée pour le mois d'octobre 2021.