JetBlue lancera ses vols transatlantiques au départ de Boston le 19 juillet

Après le lancement de ses premiers vols transatlantiques au départ de New York JFK en août 2021, la compagnie aérienne américaine JetBlue a annoncé que ses liaisons au départ de Boston-Logan débuteraient à partir du 19 juillet. A cette date, JetBlue ouvrira une route vers Londres-Gatwick. Une autre route au départ de Boston, sera lancée vers Londres-Heathrow à partir du 22 août. Les vols seront opérés en Airbus A321LR, avec notamment 24 sièges de la classe Mint. Rappelons que les plans d'ouverture de lignes transatlantiques avait été annoncés par JetBlue dès le mois d'avril 2019 mais avaient pris du retard à cause de la crise du transport aérien international liée à la pandémie de la Covid-19. Sur la liaison Boston Logan-Londres Heathrow, JetBlue va se retrouver confrontée à une très forte concurrence puisque la ligne est déjà opérée par American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Virgin Atlantic et United Airlines. La ligne quotidienne de United est opérée en Boeing 767-300 depuis le 14 avril.

JetBlue convoite Spirit

Parallèlement au renforcement de ses liaisons transatlantiques, JetBlue a fait une annonce importante pour entrer dans la consolidation post Covid du transport aérien américain. En effet, elle vient de faire une contre-offre pour mettre la main sur sa consoeur Spirit Airlines. Une fusion de cette dernière avec Frontier Airlines avait été initialement annoncée au début du mois de février. Mais JetBlue ne l'a pas entendu de cette oreille et vient à son tour de faire une offre non sollicitée de reprise. La compagnie américaine a annoncée une offre de rachat se montant à 3,6 milliards de dollars. Cela correspond à un prix par action de 33 dollars, soit une hausse de 50% par rapport au prix de l'action Spirit à la date du 4 avril, et une hausse de 37% par rapport au prix de l'action au moment de l'annonce de la reprise par Frontier Airlines. Si elle était menée à bien, cette nouvelle fusion permettrait de créer une entité proposant 1 700 vols quotidiens vers 130 destinations, dans 27 pays. L'ensemble JetBlue/Spirit aurait une flotte globale de 455 avions, avec un carnet de commandes total de 312 Airbus.