JetBlue et Spirit mettent fin à leur projet de fusion

L'accord JetBlue-Spirit ne se fera pas. C'est ce qu'ont décidé les directions des deux compagnies à bas coûts américaines le 4 mars dans un communiqué commun.

Une année de guerre d'enchères et de discussions animées

Cette résiliation est l'épilogue d'une longue bataille qui avait d'abord vu la compagnie Frontier Airlines proposer une offre de rachat à Spirit Airlines le 7 février 2023. Dès cet instant, des voix s'étaient élevées de l'autre côté de l'Atlantique pour que les autorités américaines bloquent le rachat de Spirit Airlines par Frontier, s'élevant contre le risque d'une remontée des tarifs. Le 5 avril 2023, JetBlue s'était invitée dans le projet de fusion Frontier-Spirit en proposant à son tour une offre non sollicitée de rachat pour 3,6 milliards de dollars. Après des discussions vives et des allers-retours, le 14 juin 2023, Spirit Airlines annonçait qu'elle était en pourparlers avec JetBlue mais cela a relancé la guerre d'enchères entre JetBlue et Frontier. Le 28 juillet, JetBlue l'avait finalement emporté, montant son offre de rachat de Spirit à 3,8 milliards de dollars. Le 19 octobre, les actionnaires de Spirit avaient donné leur aval au projet de rachat par JetBlue, mais le 31 octobre 2023, c'est le ministre américain de la Justice lui même qui déclare qu'une telle fusion entraînera une diminution du nombre de vols et une remontée des tarifs. Il enjoint à un juge fédéral de bloquer l'opération. Le 16 janvier, un juge fédéral de Boston décide de bloquer l'opération après avoir conclu qu'elle était anticoncurrentielle et qu'elle nuirait aux consommateurs. Après quelques semaines d'hésitation, le projet est abandonné. "Etant donné les obstacles qui subsistent à la conclusion, nous avons décidé ensemble que les intérêts des deux compagnies aériennes seraient mieux servis en avançant de manière indépendante", a déclaré Joanna Geraghty, directrice générale de JetBlue.

L'avenir compliqué de Spirit Airlines

Dans le cadre de l'accord prévu initialement, JetBlue devra verser à Spirit Airlines une indemnité de rupture de 69 millions de dollars. Pour JetBlue, vu sa taille et sa solidité financière, la fin de ce projet n'aura pas beaucoup de conséquences. En revanche, pour Spirit Airlines la résiliation du projet est beaucoup plus problématique. En effet, elle va devoir trouver dès cette année une moyen pour financer sa dette de 1,5 milliard de dollars. De nombreux experts estiment que la compagnie pourrait rapidement se mettre sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites (l'équivalent de la procédure française de "redressement judiciaire").