JetBlue dévoile les nouvelles cabines qui équiperont ses vols transatlantiques

Les nouvelles cabines seront celles qui équiperont les Airbus A321LR qui doivent cet été proposer des lignes vers Londres au départ de New York et Boston.

JetBlue continue le teasing sur les aménagements des cabines des A321 LR qui seront lancés cet été vers Londres, au départ de New York et Boston. Elle vient de les dévoiler, avec notamment une nouvelle version de la classe premium/business Mint qui a été originellement lancée en 2014. La nouvelle Mint "transatlantique" se présentera comme 24 mini-suites, avec une porte coulissante pour préserver l'intimité de chaque passager et un accès direct au couloir.

La nouveau siège "Mint" transatlantique © JetBlue Airways

Chaque siège de la classe "Mint", dessiné par l'équipementier Thompson Aero Seating (siège VantageSOLO) est disposé en épi de manière à gagner le maximum de place et peut se transformer en couchette. Les passagers peuvent par ailleurs bénéficier de nombreux rangements et d'un écran équipé du système IFE Thales AVANT de 17 pouces (43,1 cm). L'ensemble de la cabine a été redessinée par Acumen Design Associates. Avant d'être installée sur les vols transatlantiques de JetBlue, la nouvelle classe Mint sera aussi présente sur certains vols transcontinentaux (avec seulement 16 mini-suites) entre New York et Los Angeles.

Le nouveau siège Mint en version nuit. © JetBlue Airways

JetBlue proposera par ailleurs à bord de ses avions une version aménagée de la mini-suite Mint, la "Mint Studio" (conçue par Acumen et AIM Altitude) à raison de deux au début des rangées, proposant un espace plus important avec possibilité de disposer d'une petite banquette supplémentaire pour un passager unique ou pour accueillir une deuxième personne pour l'agrément ou une réunion de travail. Les "Mint Studio" disposeront aussi d'écrans HD plus grands, de 22 pouces (55,8 cm), toujours équipés des systèmes IFE AVANT de Thales.