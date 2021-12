Jet Airways négocie 100 moyen-courriers avec Airbus et Boeing

100 moyen-courriers dans un mixte achats et locations

Les deux repreneurs de la compagnie aérienne indienne Jet Airways, l'homme d'affaires Murari Lal Jalan et Calrock Capital Management, négocient avec Airbus, Boeing et les loueurs d'avions une commande à venir de 100 moyen-courriers dans un mixte achats et locations. Avec des créneaux de production d'ores et déjà réservés sur les années 2022 à 2025, Airbus cherche à en dégager pour satisfaire aux demandes de Jet Airways. Comme l'indiquait Christian Scherer, directeur commercial de la division Avions commerciaux d'Airbus et responsable d'Airbus International, lors du dernier Dubai Airshow, "nous avons toujours été capables de faire preuve de souplesse vis à vis de nos clients".

Boeing mieux placé chez Jet Airways ?

De son côté, Boeing a peut être l'avantage d'avoir des créneaux disponibles sur ses Boeing 737 MAX. Avant sa faillite en juin 2019 en raison d'une dette colossale de 1,2 Md$ accumulée les quatre années précédentes, Jet Airways avait commandé en 2018 pour pas moins de 225 Boeing 737 MAX. Tout dépend donc des conditions de la sortie de faillite négociées entre les repreneurs et les différents créanciers de la compagnie aérienne. Les nouveaux actionnaires semblent pressés puisque le nouveau programme des vols est calé sur le premier trimestre 2022 et l'objectif est de rebâtir progressivement un réseau d'ici 2026.

Dynamique en Inde pour le transport aérien

Au retour de Jet Airways s'ajoute l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché indien, Akasa Air, et qui a commandé 72 Boeing 737 MAX lors du dernier Dubai Airshow. En clair, la dynamique est bien toujours là en Inde. D'ailleurs, les différents baromètres utilisés par les différents acteurs de la filière aéronautique civile montrent que le transport aérien indien revient vers ses niveaux d'avant pandémie avec un nombre de vols hebdomadaires qui n'est plus que de 28 % inférieur à celui de 2019 (-5 % pour le marché intérieur chinois) alors que l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon sont encore dans des fourchettes de moins 40 % à moins 60% et même moins 80 % pour le Vietnam.