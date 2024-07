JCAS Airways prend un nouvel ATR 72-600, via Avation PLC

Dans le cadre de l'édition 2024 du salon aéronautique de Farnborough (Grande-Bretagne), le constructeur ATR a annoncé la signature d'une lettre d'intention entre la start up japonaise JCAS Airways et le loueur singapourien Aviation PLC, pour la location d'un nouvel ATR 72-600. La livraison est prévue pour la fin de l'année 2025. Les premières routes relieront Kansai à Toyama et Yonago.

Désenclaver les régions locales japonaises

Cet accord fait suite à une commande récente de 10 ATR 72-600 passée par Avation en mai dernier. Le placement de ce premier avion, bien avant sa livraison, est un signe positif clair du marché, démontrant son dynamisme et la liquidité de l’ATR en tant qu’actif. Seiji Shirane, PDG de JCAS Airways, a déclaré : “L’engagement d’aujourd’hui est une étape majeure qui nous rapproche du lancement de nos opérations, avec des partenaires expérimentés à nos côtés, le loueur Avation et le constructeur d’avions régionaux ATR. Les communautés japonaises dépendent massivement des liaisons aériennes régionales pour tout ce qui concerne les soins de santé, les activités commerciales, économiques et le tourisme. JCAS Airways contribuera à revitaliser notre pays, à stimuler son économie, à rendre les expériences culturelles accessibles et à maintenir une ligne de vie essentielle pour les insulaires japonais.”

JCAS Airways débutera ses vols en 2025

Le Japon est un vaste archipel couvrant 378 000 km² et comptant près de 7000 îles couvertes de forêts et de montagnes, dont 420 sont habitées. La connectivité régionale assurée par les 20 ATR qui volent aujourd’hui avec cinq opérateurs est vitale pour de nombreuses communautés, non seulement pour le commerce et les échanges, mais aussi pour l’accès à des services essentiels tels que la santé et l’éducation. La compagnie JCAS Airways a été fondée le 21 juin 2023 et elle dirigée par son PDG, Seiji Shirane Yuki Umemoto. Son siège social est à Tokyo mais elle a aussi des bureaux à Toyama et Yonago. Elle devrait démarrer ses vols en 2025, au départ de Kansai.