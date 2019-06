Japan Airlines reçoit son premier Airbus A350-900

C'est sous un beau soleil, le jeudi 13 juin, que la compagnie Japan Airlines (JAL) a reçu au centre de livraisons d'Airbus, son tout premier Airbus A350-900, après la traditionnelle cérémonie, qui dans le cadre du cinquantième anniversaire d'Airbus, a pris une coloration toute particulière. Cette livraison est aussi symbolique car Japan Airlines est un tout nouveau client pour Airbus et n'opérait jusqu'à présent aucun appareil du constructeur européen.

La commande de Japan Airlines a été officialisée en octobre 2013. Elle porte sur un total de 31 avions (18 Airbus A350-900 et 13 Airbus A350-1000), avec 25 options. Les Airbus A350 de Japan Airlines seront déclinés en trois livrées : rouge (pour symboliser le challenge), grise (innovation et technologie) et verte (efficacité écologique). La grande nouveauté pour ce type d'appareil est qu'il opérera son premier vol le 1er septembre 2019 sur la ligne Tokyo (Haneda)-Fukuoka, c'est à dire sur le réseau domestique de Japan Airlines. "Les A350-900 vont être utilisés pour remplacer progressivement les Boeing 777 qui opèrent déjà sur notre réseau domestique", explique Yoshiharu Ueki, président de Japan Airlines. "Il faut préciser que le marché aérien domestique japonais est le troisième plus grand au monde".

Comme le Boeing 777 qu'il va remplacer l'Airbus A350-900 qui va opérer les lignes sur le marché domestique sera configuré en trois classes. Au total, il sera équipé de 369 sièges (263 sièges de classe éco, 94 sièges premium et 12 sièges First, correspondant à une business class sur le domestique). La classe éco est configurée en 3-3-3, la premium en 2-4-2 et la "First" en 2-2-2).

"Le poids au décollage (MTOW) d'un Airbus A350 classique est normalement de 280 tonnes", explique Miguel Llorca, chef ingénieur A350 chez Airbus. "Nous n'avons pas touché à la structure générale de l'A350 de Japan Airlines mais son poids a été abaissé à 217 tonnes et la poussée des moteurs a été limitée. Cela permet de réduire la fatigue des moteurs avec la multiplication des cycles. Cela permet aussi de réduire les coûts en carburant et on s'assure que les premières visites de maintenance n'interviennent pas trop tôt".

Après les Airbus A350-900, la livraison des A350-1000 de Japan Airlines, qui eux iront sur les liaisons long-courrier, devrait commencer en 2023.