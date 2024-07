Japan Airlines poursuit ses achats d'avions Airbus et Boeing

Japan Airlines pousse à 52 Airbus A350....

Japan Airlines commande ferme 20 A350-900 supplémentaires, portant son total à 39 unités pour le modèle. Avec les 13 A350-1000 également acquis (dont trois livrés à fin juin 2024), la compagnie aérienne pousse à 52 A350, ce qui fera d'elle l'un des plus gros opérateurs du long-courrier Airbus non seulement en Asie-Pacifique derrière Singapore Airlines (65 sans inclure les A350F) mais devant Cathay Pacific (46 sans inclure les A350F) et Korean Air (33 sans inclure le reliquat Asiana Airlines) mais également dans le monde derrière Turkish Airlines (105 sans inclure les A350F), Air France-KLM (88 idem), Qatar Airways (74), Lufthansa (60), Delta Air Lines (55) mais devant United Airlines (45) et Air India (40).

... et prend de l'A321neo pour la première fois

Japan Airlines prend également de l'Airbus A321neo à raison de 11 exemplaires. Une première pour le transporteur japonais qui a été devancé par sa concurrent All Nippon Airways