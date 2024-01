Japan Airlines accueille son premier Airbus A350-1000

C'est le 24 janvier prochain que le premier Airbus A350-1000, qui a été livré le 14 décembre dernier à la compagnie Japan Airlines, entamera sa vie en exploitation commerciale. À cette date, l'A350-1000 sera placé sur la ligne quotidienne entre les aéroports de Tokyo-Haneda et New York-JFK.

Une configuration peu densifiée

La configuration même de l'avion, se rangeant clairement dans les types de configurations très peu densifiées de l'A350-1000, avec un total de seulement 239 sièges, montre bien que Japan Airlines entend installer cette ligne sur un créneau haut de gamme. Nous sommes très loin de la configuration bi-classe à 480 sièges (40 sièges premium economy et 440 sièges en classe économique) de French bee. La faible densification de JAL s'explique aussi par le fait que la compagnie japonaise a fait le choix de quatre classes de cabine avec six suites en première classe, 54 sièges en classe a'aires, 24 sièges en premium economy et 155 sièges en classe économique. L'ensemble des sièges présents à bord de l'A350-1000 sont nouveaux et avaient été dévoilés en avant-première au début du mois d'octobre 2023, avec Safran Seats à la manoeuvre pour la première, le siège de classe a'aires et la premium economy, et Recaro pour le siège de classeéconomique. Pour l'ensemble des cabines, le système de divertissement en vol (IFE) en qualité 4K est assuré par Panasonic Avionics, avec une connectivité en bande Ku.

Du côté des premières classes, Japan Airlines propose une cabine équipée de six suites en con­figuration 1-1-1, soit une cabine moins densifiée que celle présente dans les Boeing 777-300ER (8). Le siège principal se convertit en un vaste lit de 80 pouces de long (plus de deux mètres de long). La suite, qui peut être totalement fermée pour garantir une intimité optimale, a la capacité d'accueillir trois personnes, grâce au siège secondaire qui jouxte la banquette principale et l'ottomane qui est dans le prolongement du siège principal. Le siège secondaire est d'ailleurs, lui aussi, transformable en banquette pour créer, avec le siège principal, une sorte de double lit. La suite est aussi équipée de nombreux espaces de rangement, d'une armoire-vestiaire et d'un mini-bar personnel. En classe affaires, JAL a aussi augmenté la capacité avec un total de 54 sièges en 1-2-1 (contre 49 sièges dans les Boeing 777-300ER). Là encore, les sièges classe affaires sont équipés de portes pour plus d'intimité. Le pitch (écartement entre deux rangées) est de 51 pouces et la largeur de l'assise est de 22 pouces (près de 56 cm). Les sièges se transforment en couchette d'une longueur de 78 pouces (un peu plus de 1,98 m). À noter que la cabine est équipée de compartiments bagages seulement sur les côtés pour libérer de l'espace au centre. Les sièges de classes a'aires sont équipés d'écrans HD 4K d'une taille de 24 pouces (près de 61 cm). Les sièges de première classe et de classe affaires expérimentent une première mondiale en matière de système audioš : des haut-parleurs directement inclus dans les appuie-têtes avec le système Euphony, développé en collaboration avec Devialet, le spécialiste du son haute-­fidélité. Ce système dispense les passagers d'avoir des écouteurs fi­laires. Ils peuvent aussi rabattre un des deux appuie-têtes pour suivre une conversation et continuer à écouter de la musique.

Les sièges de premium economy, con­figurés en 2-2-2, sont équipés de parois escamotables qui permettent aux passagers d'avoir plus d'intimité. JAL présente aussi pour cette cabine une première mondialeš: un siège qui s'incline grâce à un système électrique, avec une coque ­fixe, ce qui garantit de ne pas gêner le passager situé sur la rangée de derrière. En classe économie confi­gurée en 3-3-3, les passagers de JAL béné­ficient de sièges Recaro, avec une assise de 18 pouces (45,7 cm) et un pitch de 34 pouces (86,4 cm). Les sièges de classe économique disposent d'écrans HD 4K d'une taille de 13 pouces (plus de 33 centimètres).

Un fuselage sept mètres plus long que l'A350-900

Pour rappel, les Airbus A350-1000 ont un fuselage d'une longueur supplémentaire de sept mètres par rapport aux Airbus A350-900. Sa longueur totale est de 74šm et sa masse maximale au décollage (MTOW) de 416 t (contre 280 t pour l'A350-900). En raison de sa plus grande masse et pour limiter l'effet de «poinçonnage» au moment de l'atterrissage, la version -1000 de l'A350 dispose d'un train d'atterrissage renforcé doté d'un bogie de deux fois trois roues, ainsi que des pièces de voilure modi­ées. Il a un rayon d'action de 15š560škm. En novembre 2019, la capacité en sièges maximale, passée de 440 à 480 passagers, soit une capacité similaire à celle du Boeing 777-9, a été certi­ée par l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne), mais il nécessite pour cela l'installation de portes de secours modifiées (type A+), avec toboggan d'évacuation à deux «pistes ». À noter que, comme pour l'A350900, la version 1000 propose aussi une version «ULR» (Ultra Long Range ou « très long rayon d'action»). C'est cette version qu'a choisie la compagnie australienne Qantas dans le cadre du lancement de son programme Sunrise, qui vise à créer des liaisons directes sans escale entre l'Australie et l'Europe. La masse au décollage de la version 1000 ULR est de 319 t. L'adjonction d'un réservoir central supplémentaire de 20000litres, porte le rayon d'action de l'A3501000 à 18000km. La compagnie australienne n'a pas encore finalisé totalement les cabines pour les douze appareils qu'elle a commandés mais, pour garantir des conditions optimales de voyage sur des routes de très longue durée, elle devrait proposer une conguration basse à 238 sièges en quadri-classe, avec 40% de sièges premium. Cette configuration pourrait permettre aux passagers d'avoir accès à un confort et des espaces optimisés, mais aussi, pour des raisons techniques, à limiter la charge utile (nombre de sièges et de conteneurs) an de respecter la charge structurelle maximale.

En version classique, l'Airbus A350-1000 est motorisé par deux Trent XWB97 de chez Rolls-Royce. L'avion propose des performances qui lui permettent de consommer 25% de carburant en moins par rapport à un avion de génération précédente. Pour atteindre ces performances, l'appareil conjugue des capacités optimisées de motorisation, une conception avec des matériaux composites à 53%, des ailes qui s'adaptent en temps réel aux phases de vol en utilisant les enseignements liés à la biomimétique (design et conception inspirés des techniques de vol des oiseaux). Les A350-1000 bénéficient aussi des standards « Airspace », développés par Airbus, avec une largeur de cabine totale de 225 pouces (5,70m), soit une augmentation de 10cm de plus en largeur. Ces standards comportent aussi des hublots à intensité variable fonctionnant électroniquement, une connectivité facilitée sur l'ensemble de la cabine avec Airspace Link/ HBC Plus et un appareil totalement «pucé» électroniquement, qui facilite grandement la maintenance dans le cadre de Skywise, la plateforme de maintenance prédictive développée par Airbus. L'aménagement Airspace permet aussi de dégager des espaces supplémentaires pour les galleys de PNC à l'arrière et à l'avant de la cabine de l'avion, avec des sanitaires plus spacieux et des compartiments de repos pour les PNC plus confortables et plus spacieux, situés à l'avant de la cabine.

Sept nouveaux clients pour l'A350-1000 en 2023

Au total, Japan Airlines a commandé 31 Airbus A350, dont dix-huit Airbus A350-900 (quinze déjà livrés) et treize Airbus A350-1000. La compagnie japonaise utilise des Airbus A350-900 à haute densité sur les routes domestiques japonaises depuis 2019.

À la date de la fin du mois de novembre 2023, Airbus avait enregistré un total de 1072 commandes fermes pour l'Airbus A350 (dont 83 commandes en Amérique du Nord, 247 en Europe, 251 en Afrique et MoyenOrient et 378 pour l'Asie-Pacifique), de la part de 57 compagnies aériennes et loueurs d'avions. Pour l'Airbus A350-1000, on dénombre, pour l'instant, un total de 212 commandes pour un total de seize opérateurs. Si on observe la variété des configurations des Airbus A350-1000 déjà en service (voir notre tableau), on remarque que les compagnies aériennes proposent des configurations biclasse, triclasse ou quadriclasse, avec des capacités en sièges très variables. Aux côtés des configurations très peu densifiées (Japan Airlines, Qantas), on trouve des configurations moyennes (Cathay Pacific, British Airways ou Qatar Airways) mais aussi des configurations très densifiées (Air Caraïbes et French bee). Pour la seule année 2023, sept nouveaux clients ont annoncé des commandes pour un total de 119 avions (Lufthansa, Air India, Air Algérie, Philippine Airlines, Turkish Airlines, EVA Air et Air France-KLM). Certaines commandes ont été annoncées mais pas encore confirmées et détaillées, c'est notamment le cas de celle d'Air France-KLM qui a annoncé un total de 50 Airbus A350, sans avoir encore précisé quelle serait la ventilation entre les Airbus A350-900 et -1000, avec l'ajout éventuel de versions cargos.