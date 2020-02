JAL étend son accord de maintenance pour ses Boeing 787 avec Collins

L’accord FlightSense est un programme de gestion et de maintenance d’actifs sur mesure, conçu pour les besoins opérationnels uniques de JAL. Collins Aerospace contribuera à assurer la disponibilité des actifs sur place de JAL en donnant accès à un réseau mondial de pools et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement de réparation et de révision de la maintenance (MRO).

De plus, Collins Aerospace continuera de fournir à JAL des services MRO, tout en s’appuyant sur les capacités techniques OEM distinctives de Collins pour optimiser les performances des produits et la disponibilité des avions. Collins Aerospace continuera d’appuyer les capacités de réparation internes de JAL, y compris l’équipement d’essai, le soutien technique et des programmes personnalisés d’amélioration de la fiabilité.