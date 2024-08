J-7 pour le dernier vol de Vega

22 vols en 12 ans

Deux mois après le vol inaugural d’Ariane 6, le nouveau lanceur lourd européen, le Centre spatial guyanais s’apprête au lancement du 22e et dernier exemplaire de la version de base du lanceur léger Vega, construit par l’Italien Avio, entré en service en février 2012 et encore exploité par Arianespace jusqu’à la mission VV29, fin 2025.

Pour cette mission VV24, programmée le 4 septembre à 1 h 50 UTC (22 h 50 la veille, heure locale), la charge utile à déployer sur orbite héliosynchrone sera le satellite d’observation de la Terre Sentinel 2C du programme Copernicus de l’Union européenne.

Il a été conçu et fabriqué par un consortium d’une soixantaine d’entreprises dirigé par Airbus Defence and Space.

De nombreuses applications

Sentinel 2C, comme ses prédécesseurs Sentinel 2A (lancé en 2015) et 2B (lancé en 2017), fournira une « vision en couleurs », comme l’explique Airbus dans un communiqué, « en générant des images optiques du visible à l’infrarouge à ondes courtes du spectre électromagnétique.

Depuis une altitude de 786 kilomètres, le satellite « C », pesant 1,1 tonne, fournira une imagerie continue dans 13 bandes spectrales avec des résolutions de 10, 20 ou 60 mètres et une largeur de fauchée unique de 290 kilomètres.

La conception optique de l’instrument multispectral (MSI) a été optimisée pour fournir une imagerie d’extrême sur son très large champ de vision, qui sera transmise par laser via l’EDRS (SpaceDataHighway) d’Airbus. »

Dans un autre communiqué, Arianespace précise les missions de Sentinel 2C : « Grâce à sa large fauchée, sa haute résolution et ses capacités d’imagerie multispectrale, le satellite […] soutiendra un large éventail d’applications opérationnelles, dont l’agriculture, la surveillance de la qualité de l’eau, la gestion des catastrophes naturelles (telles que les feux de forêt, les séismes, les inondations, etc.) et la détection des émissions de méthane.

Dans le domaine agricole, la mission aidera à suivre l’état de santé des cultures, à prédire les rendements et à permettre l’agriculture de précision.

Les images serviront à détecter le type de culture, à déterminer les variables biophysiques telles que l’indice de surface foliaire (LAI) et la teneur en chlorophylle et en eau des feuilles, afin d’estimer la croissance et la santé des plantations. »

A suivre, le retour de Vega C

Sentinel 2C est arrivé en Guyane le 18 juillet dernier à l’aide du navire de transport Canopée d’ArianeGroup, baptisé à Bordeaux en octobre l’an passé.

La revue d’aptitude au lancement (RAL) est prévue le 2 septembre, marquant la dernière étape avant l’autorisation de déclenchement de la chronologie de lancement.

Après le retrait de Vega, place à Vega C, dont le deuxième exemplaire avait été perdu lors du vol VV22, en décembre 2022.

Son retour en vol est aujourd’hui prévu mi-novembre, avec un autre satellite Sentinel (1C).