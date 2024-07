Ariane 6 : le grand jour

Transition ratée

Une douloureuse page de l’histoire du spatial européen se referme enfin : c’est le 5 juillet… 2023 que le lanceur lourd Ariane 5 tirait sa révérence, sans qu’aucune transition n’ait pu se faire avec son successeur Ariane 6, dont le programme a été décidé en décembre 2014 lors du Conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne à Luxembourg.

À l’époque, ce nouveau lanceur modulaire et flexible, était promis pour 2020.

Mais, entre déboires techniques et crise sanitaire, quatre ans de retard se sont accumulés, durant lesquels SpaceX et la Chine ont pris une avance considérable, sinon abyssale.

Face aux journalistes de l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE), Philippe Baptiste, le président du CNES, ne se montrait cependant pas défaitiste : « Ariane 6 répond vraiment aux besoins du marché aujourd’hui. Il y a beaucoup de demandes commerciales, qui laissent envisager une cadence de 10 à 12 lancements par an. »

Risques réels

La mission FM1 (Flight Model 1) doit donc démarrer ce 9 juillet, entre 18 h 00 et 22 h 00 UTC (15 h 00 et 19 h 00, heure locale), depuis le Centre spatial guyanais.

Philippe Baptiste, toujours le 1er juillet, déclarait prudemment : « Un premier vol, évidemment, c’est chaud, des risques existent toujours. Mais le maximum a été fait pour que le premier vol d’Ariane 6 réussisse. Il faut aller le plus loin possible, notamment pour effectuer la démonstration finale du rallumage de l’étage supérieur, puis sa rentrée atmosphérique au-dessus de la zone Nemo, dans le Pacifique sud. »

Mission complexe

Pour ce vol de qualification du lanceur (d’une durée d’environ 3 heures), une version A62, avec deux propulseurs d’appoint, sera utilisée.

À l’intérieur de la coiffe se trouve toute une série de cubesats technologiques et d’expériences (parfois réalisés par des étudiants européens, dont le Garef Aérospatial à Paris), quatre dispenseurs, deux capsules de rentrée atmosphériques (développées par ArianeGroup et la startup franco-allemande The Exploration Company), ainsi qu’un ballast représentant la masse de deux satellites de navigation Galileo et leur dispenseur.

La grande nouveauté de ce vol d’essai, ce sera le rallumage du moteur de l’étage supérieur, comme le précise Olivier Bugnet, chef de projet Ariane 6 au CNES : « Le rallumage du Vinci, après 56 minutes de vol, constitue une opération particulièrement sensible qui demande notamment une grande maîtrise du comportement des ergols, que nous pouvons effectuer grâce au moteur APU (Auxiliary Power Unit). »

Par ailleurs, en fin de mission, l’étage supérieur doit être passivé et plongé dans l’océan Pacifique, tout comme les deux capsules qui entameront une rentrée contrôlée dans l’atmosphère, durant une vingtaine de minutes.

GO Ariane 6 !